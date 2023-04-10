В Кургане обсуждают закрытие структуры правительственного холдинга

Кетовская газета «Собеседник» не принимает заявки на подписку во втором полугодии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обсуждают закрытие кетовской газеты «Собеседник», которая является филиалом правительственного холдинга «Новый мир». О планируемой оптимизации издания URA.RU сообщили источники, близкие к сфере масс-медиа и региональным властям.

«Издание объявило, что не принимает заявки на подписку на второе полугодие. По всей вероятности, с июня кетовская газета не будет работать», — уточнил собеседник агентства. Другой источник добавил, что вероятное закрытие кетовского филиала связано с сокращением расходов провластных СМИ на убыточные структуры.

Получить оперативный комментарий у руководителя кетовской газеты Антонины Парфеновой не удалось. По телефону корреспонденту URA.RU она сказала, что занята и ей неудобно разговаривать.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, который является владельцем холдинга, направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

При этом руководство ГАУ «ИД «Новый мир» регулярно и планомерно проводит работу, направленную на повышение эффективности и развитие медиахолдинга.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане обсуждали изменение штатного расписания в филиалах и вероятное полное закрытие ряда газет, которые убыточны. По данным собеседников агентства, это связано с оптимизацией расходов на районные газеты. Тогда власти отмечали, что филиалы издательского дома «Новый мир» в округах работают в обычном режиме. Меняется только порядок оплаты труда, уточняли в правительстве.

Обновлено в 18:23 по уральскому времени: В департаменте информполитики в ответ на редакционный запрос уточнили, что филиал издательского дома в Кетовском округе работает в обычном режиме. «Никаких официальных решений по прекращению его работы не принято. При этом руководство издательского дома „Новый мир“ регулярно и планомерно проводит работу, направленную на повышение эффективности и развитие медиахолдинга», — указано в сообщении властей.