В Кургане обсуждают сокращение расходов на районные газеты

В районных газетах Курганской области ликвидируют должности главных редакторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском правительственном холдинге «Новый мир» задумали оптимизацию расходов на районные газеты. Такую информацию обсуждают в Кургане. Задумка совпала с указаниями федерального центра по сокращению расходов на убыточные структуры провластных СМИ. О грядущих изменениями URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям.

«Власти задумали начать с изменений штатного расписания. С 1 апреля ликвидируют должности главных редакторов районок, они станут просто редакторами. Задача совпала с рекомендациями, озвученными Москвой. На днях федеральный центр велел оптимизировать убыточные СМИ», — говорят источники.

По их данным, сокращение расходов на зарплаты грозит не только главным редакторам, но и водителям редакций. Их рекомендовано перевести на полставки. В провластных округах также обсуждают вероятное полное закрытие ряда газет, которые убыточны.

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области уточнили, что филиалы издательского дома «Новый мир» в округах продолжают работать в обычном режиме. «С 1 апреля в издательском доме „Новый мир“ изменится порядок оплаты труда и будет введено новое штатное расписание. Всем сотрудникам предложены должности в соответствии с данным штатным расписанием, в том числе должности директоров филиалов (редакторов)», — указано в ответе властей.

Ранее URA.RU писало, что «Новый мир» является убыточным холдингом. По данным сайта «Федеральное казначейство России», доходы и расходы холдинга на 16 марта 2021 года составляли 29,8 млн руб. и 31 млн руб. соответственно (разница в 1,1 млн рублей). В июне произошло объединение издательского дома с районными газетами. Это привело почти к трехкратному увеличению расходов.