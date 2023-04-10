10 апреля 2023

Администрацию района в Перми оштрафовали за плохо убранный снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, уборка снега, уборщик, дворник с лопатой, уборщики улиц, снегопад, дворник
За слабую работу подрядчиков наказали администрацию района Фото:

Суд в Перми оштрафовал администрацию Мотовилихинского района города за некачественную уборку снега зимой. Как пояснили в прокуратуре, штраф в 200 тысяч рублей был выписан, так как другие меры воздействия не помогали.

«Неоднократно фиксировались снежные валы на перекрестках и пешеходных переходах, скользкость, колейность, рыхлый снег на тротуарах и проезжей части. Прокурором главе администрации района, руководителю МКУ „Благоустройство Мотовилихинского района“ и подрядной организации вносились представления, которые были удовлетворены. Однако работы по зимней уборке улиц вновь выполнялись с замечаниями», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В итоге против администрации района возбудили дело по статье КоАП РФ о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Мировой судья назначил штраф в 200 тысяч рублей. В январе URA.RU рассказывало, что мэр Перми Алексей Демкин после инспекции остался недоволен уборкой снега в Свердловском и Мотовилихинском районах. За это тогда оштрафовали подрядчиков.

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Суд в Перми оштрафовал администрацию Мотовилихинского района города за некачественную уборку снега зимой. Как пояснили в прокуратуре, штраф в 200 тысяч рублей был выписан, так как другие меры воздействия не помогали. «Неоднократно фиксировались снежные валы на перекрестках и пешеходных переходах, скользкость, колейность, рыхлый снег на тротуарах и проезжей части. Прокурором главе администрации района, руководителю МКУ „Благоустройство Мотовилихинского района“ и подрядной организации вносились представления, которые были удовлетворены. Однако работы по зимней уборке улиц вновь выполнялись с замечаниями», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В итоге против администрации района возбудили дело по статье КоАП РФ о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Мировой судья назначил штраф в 200 тысяч рублей. В январе URA.RU рассказывало, что мэр Перми Алексей Демкин после инспекции остался недоволен уборкой снега в Свердловском и Мотовилихинском районах. За это тогда оштрафовали подрядчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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