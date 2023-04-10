Администрацию района в Перми оштрафовали за плохо убранный снег

11 апреля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

За слабую работу подрядчиков наказали администрацию района Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд в Перми оштрафовал администрацию Мотовилихинского района города за некачественную уборку снега зимой. Как пояснили в прокуратуре, штраф в 200 тысяч рублей был выписан, так как другие меры воздействия не помогали. «Неоднократно фиксировались снежные валы на перекрестках и пешеходных переходах, скользкость, колейность, рыхлый снег на тротуарах и проезжей части. Прокурором главе администрации района, руководителю МКУ „Благоустройство Мотовилихинского района“ и подрядной организации вносились представления, которые были удовлетворены. Однако работы по зимней уборке улиц вновь выполнялись с замечаниями», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В итоге против администрации района возбудили дело по статье КоАП РФ о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Мировой судья назначил штраф в 200 тысяч рублей. В январе URA.RU рассказывало, что мэр Перми Алексей Демкин после инспекции остался недоволен уборкой снега в Свердловском и Мотовилихинском районах. За это тогда оштрафовали подрядчиков.

Суд в Перми оштрафовал администрацию Мотовилихинского района города за некачественную уборку снега зимой. Как пояснили в прокуратуре, штраф в 200 тысяч рублей был выписан, так как другие меры воздействия не помогали. «Неоднократно фиксировались снежные валы на перекрестках и пешеходных переходах, скользкость, колейность, рыхлый снег на тротуарах и проезжей части. Прокурором главе администрации района, руководителю МКУ „Благоустройство Мотовилихинского района“ и подрядной организации вносились представления, которые были удовлетворены. Однако работы по зимней уборке улиц вновь выполнялись с замечаниями», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В итоге против администрации района возбудили дело по статье КоАП РФ о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Мировой судья назначил штраф в 200 тысяч рублей. В январе URA.RU рассказывало, что мэр Перми Алексей Демкин после инспекции остался недоволен уборкой снега в Свердловском и Мотовилихинском районах. За это тогда оштрафовали подрядчиков.