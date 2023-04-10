В Перми скончался основатель электромеханического отделения бывшего речного училища

11 апреля 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Прощание с Анатолием Бураковым состоится 13 апреля в Пермском филиале ВГУВТ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми скончался основатель электромеханического отделения бывшего речного училища (сейчас — Пермский филиал Волжского госуниверситета водного транспорта), преподаватель с 50-летним стажем Анатолий Бураков. Информация опубликована в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о кончине нашего легендарного педагога, основателя отделения электромеханики Анатолия Ивановича Буракова. В Пермском речном училище преподаватель проработал почти 50 лет. У него учились 36 выпусков, это примерно 1000 человек. Выражаем соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича», — сообщает вуз. Анатолий Бураков является выпускником Пермского речного училища. После окончания училища он отучился в Пермском политехе, а затем окончил аспирантуру в Пермском сельхозинституте (сейчас — ПГАТУ). В 1979 году по инициативе Буракова в речном училище открылось электромеханическое отделение, бессменным руководителем которого он являлся долгие годы. За свою работу педагог был отмечен множеством наград. Прощание с Анатолием Бураковым состоится 13 апреля в Пермском филиале ВГУВТ.

В Перми скончался основатель электромеханического отделения бывшего речного училища (сейчас — Пермский филиал Волжского госуниверситета водного транспорта), преподаватель с 50-летним стажем Анатолий Бураков. Информация опубликована в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о кончине нашего легендарного педагога, основателя отделения электромеханики Анатолия Ивановича Буракова. В Пермском речном училище преподаватель проработал почти 50 лет. У него учились 36 выпусков, это примерно 1000 человек. Выражаем соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича», — сообщает вуз. Анатолий Бураков является выпускником Пермского речного училища. После окончания училища он отучился в Пермском политехе, а затем окончил аспирантуру в Пермском сельхозинституте (сейчас — ПГАТУ). В 1979 году по инициативе Буракова в речном училище открылось электромеханическое отделение, бессменным руководителем которого он являлся долгие годы. За свою работу педагог был отмечен множеством наград. Прощание с Анатолием Бураковым состоится 13 апреля в Пермском филиале ВГУВТ.