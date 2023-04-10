10 апреля 2023

В Перми скончался основатель электромеханического отделения бывшего речного училища

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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Прощание с Анатолием Бураковым состоится 13 апреля в Пермском филиале ВГУВТ Фото:

В Перми скончался основатель электромеханического отделения бывшего речного училища (сейчас — Пермский филиал Волжского госуниверситета водного транспорта), преподаватель с 50-летним стажем Анатолий Бураков. Информация опубликована в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего легендарного педагога, основателя отделения электромеханики Анатолия Ивановича Буракова. В Пермском речном училище преподаватель проработал почти 50 лет. У него учились 36 выпусков, это примерно 1000 человек. Выражаем соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича», — сообщает вуз.

Анатолий Бураков является выпускником Пермского речного училища. После окончания училища он отучился в Пермском политехе, а затем окончил аспирантуру в Пермском сельхозинституте (сейчас — ПГАТУ). В 1979 году по инициативе Буракова в речном училище открылось электромеханическое отделение, бессменным руководителем которого он являлся долгие годы.

За свою работу педагог был отмечен множеством наград. Прощание с Анатолием Бураковым состоится 13 апреля в Пермском филиале ВГУВТ.

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В Перми скончался основатель электромеханического отделения бывшего речного училища (сейчас — Пермский филиал Волжского госуниверситета водного транспорта), преподаватель с 50-летним стажем Анатолий Бураков. Информация опубликована в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем о кончине нашего легендарного педагога, основателя отделения электромеханики Анатолия Ивановича Буракова. В Пермском речном училище преподаватель проработал почти 50 лет. У него учились 36 выпусков, это примерно 1000 человек. Выражаем соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича», — сообщает вуз. Анатолий Бураков является выпускником Пермского речного училища. После окончания училища он отучился в Пермском политехе, а затем окончил аспирантуру в Пермском сельхозинституте (сейчас — ПГАТУ). В 1979 году по инициативе Буракова в речном училище открылось электромеханическое отделение, бессменным руководителем которого он являлся долгие годы. За свою работу педагог был отмечен множеством наград. Прощание с Анатолием Бураковым состоится 13 апреля в Пермском филиале ВГУВТ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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