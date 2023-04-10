Курганский депутат заявил, что представительница ТИК незаконно агитировала за кандидатов

Членв территориально-избирательной комиссии Притобольного округа обвинили в незаконной агитации за кандидатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской гордумы Яков Сидоров обвинил представительницу территориальной избирательной комиссии Притобольного округа Наталью Требух в незаконной агитации за кандидатов в соцсетях. Об этом депутат рассказал в эфире на своей странице «ВКонтакте».

«Наталья Требух злостно нарушает законодательство, публикуя информацию о кандидатах от „Единой России“ в социальных сетях. Представители избирательной комиссии, тем более с правом решающего голоса, не могут заниматься предвыборной агитацией», — высказался политик в прямом эфире.

Вместе с Сидоровым в проблему вовлечена секретарь отделения КПРФ Притобольного округа Татьяна Кузьмина. Она отметила, что сборы комиссии не проводятся, а листовки единороссы предоставили лишь в одном экземпляре без открытия избирательного счета.

Получить комментарий Требух по этому вопросу URA.RU не удалось. На ее странице в ВК ограничена отправка сообщений. При этом сама страница открыта и на стене размещены агитационные листовки кандидатов в окружную думу. В Курганском облизбиркоме URA.RU уточнили, что обращение по данному факту поступило и находится на рассмотрении. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» ответили, что в курсе ситуации.

На выборы в окружную думу Притоболья, которые пройдут 23 апреля, заявились 14 кандидатов от КПРФ, 15 кандидатов от «Единой России», три от ЛДПР и один от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Всего на 15 мест претендует 33 человека. Выборы проходят в связи с муниципальной реформой, которая превратила район в округ.