Власти раскрыли, сколько свердловчан погибли на работе

В Свердловской области 11 человек пострадали на работе

В Свердловской области зарегистрировали 11 случаев производственного травматизма, в том числе смертельный (фото из архива) Фото: Сергей Венявский © URA.RU

На свердловских предприятиях за первый квартал 2023 года травмы получили 11 человек, один рабочий погиб — его придавило березой. Это следует из отчета о производственном травматизме, опубликованном на сайте регионального министерства промышленности.

«Несчастный случай со смертельным исходом произошел с подсобным рабочим во время подготовки почвы под посадку лесных культур на территории лесничества […] Обломившаяся часть ствола березы упала и ударила работника по голове. В результате работник получил травму, не совместимую с жизнью», — говорится в отчете.

Всего в Свердловской области за первый квартал этого года было зарегистрировано 11 случаев травматизма на производстве. Пять из них на предприятиях, где делают продукцию, по два — в сферах животноводства, оптовой и розничной торговли и в отрасли по добыче полезных ископаемых.

Среди пострадавших, в том числе, горнорабочий, ремонтировавший внутреннюю обшивку кузова автосамосвала, а также поскользнувшийся на настиле слесарь-электромонтажник, кольщик плит и блоков, оператор машинного доения. Среди основных причин травматизма авторы отчета называют отсутствие контроля со стороны руководителей, несоблюдение трудовой дисциплины и нарушение Правил дорожного движения.