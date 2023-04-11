Адвокат рассказал о законной возможности оспорить призыв в армию

Адвокат Тригнин: незаконно призванный должен предоставить в военкомат документ об отсрочке

11 апреля 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

В военкомате нужно предоставить документы об отсрочке или же писать жалобу о незаконном призыве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Если вы получили повестку в армию, но у вас есть основания для отсрочки или освобождения от службы, то вы можете избежать незаконного призыва. Как это сделать, рассказал в беседе с URA.RU Владимир Тригнин, председатель Военной коллегии адвокатов Москвы и автор пособий по вопросам, связанным с применением законодательства о призыве в армию. «Получил повестку, нужно явиться в военкомат и представить документы. Избегать явки не нужно, потому что медицинское освидетельствование проводится очно. Если ты подаешь жалобу в вышестоящую комиссию или в суд, то на время разбирательства выполнение решения о призыве призывных комиссий приостанавливается», — сказал Владимир Тригнин. Руководитель «Комитета семей воинов Отечества», глава рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлия Белехова уточнила, что обжалование незаконного призыва происходит в течение пяти дней. «Законопроект (с поправками в закон о призыве на срочную службу, который сейчас рассматривают в Госдуме, — прим. ред.) создает необходимые условия для защиты прав граждан, в том числе в ходе взаимодействия с военкоматами. В частности, закрепляется порядок обжалования действий военных комиссаров. Например, по введению обеспечительных мер явки и решений призывных комиссий, где в течение пяти дней будет приниматься решение по жалобам, обращениям и претензиям граждан. Это позволит оперативно устранять нарушения. Претензии можно будет подать дистанционно. Если человек не согласен, у него сегодня есть право обжаловать решение», — отметила собеседница агентства. Ранее в Госдуму внесли поправки в закон о призыве на военную службу. В соответствии с новыми правилами, повестки будут направлять электронно. Юрист, член МРО «Деловая Россия» Александр Хаминский в беседе с URA.RU пояснил, что повестки, направленные на электронную почту, смс-оповещением или в мессенджерах, не будут являться законными. Единственным способом ее отправки является портал «Госуслуги». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если вы получили повестку в армию, но у вас есть основания для отсрочки или освобождения от службы, то вы можете избежать незаконного призыва. Как это сделать, рассказал в беседе с URA.RU Владимир Тригнин, председатель Военной коллегии адвокатов Москвы и автор пособий по вопросам, связанным с применением законодательства о призыве в армию. «Получил повестку, нужно явиться в военкомат и представить документы. Избегать явки не нужно, потому что медицинское освидетельствование проводится очно. Если ты подаешь жалобу в вышестоящую комиссию или в суд, то на время разбирательства выполнение решения о призыве призывных комиссий приостанавливается», — сказал Владимир Тригнин. Руководитель «Комитета семей воинов Отечества», глава рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлия Белехова уточнила, что обжалование незаконного призыва происходит в течение пяти дней. «Законопроект (с поправками в закон о призыве на срочную службу, который сейчас рассматривают в Госдуме, — прим. ред.) создает необходимые условия для защиты прав граждан, в том числе в ходе взаимодействия с военкоматами. В частности, закрепляется порядок обжалования действий военных комиссаров. Например, по введению обеспечительных мер явки и решений призывных комиссий, где в течение пяти дней будет приниматься решение по жалобам, обращениям и претензиям граждан. Это позволит оперативно устранять нарушения. Претензии можно будет подать дистанционно. Если человек не согласен, у него сегодня есть право обжаловать решение», — отметила собеседница агентства. Ранее в Госдуму внесли поправки в закон о призыве на военную службу. В соответствии с новыми правилами, повестки будут направлять электронно. Юрист, член МРО «Деловая Россия» Александр Хаминский в беседе с URA.RU пояснил, что повестки, направленные на электронную почту, смс-оповещением или в мессенджерах, не будут являться законными. Единственным способом ее отправки является портал «Госуслуги».