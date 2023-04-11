Юрист раскрыл, какая электронная повестка будет незаконной

Электронная повестка не будет законной, если ее направят на электронную почту, смс-оповещением или в мессенджерах. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист, член МРО «Деловая Россия» Александр Хаминский.
«Письмо на адрес электронной почты не может являться надлежащим уведомлением, так как законодательно не прописана процедура идентификации и аутентификации владельцев таких почтовых ящиков. Сообщения посредством смс или в мессенджерах также окажутся нелегитимными, так как получатель не будет иметь возможности убедиться в том, кто является реальным отправителем», — сказал Александр Хаминский.
По словам юриста, легальным способом доставки повестки является направление через «Госуслуги». «Единственным возможным способом доставки электронных повесток может являться их направление получателю через портал „Госуслуги“. Однако у кого-то зарегистрированный профиль на портале госуслуг будет отсутствовать. Кто-то, не имея нужды, не заходит в него. Также не у всех призывников имеются электронные пользовательские устройства, позволяющие входить в сеть. Таким образом, принятие поправок в том виде, как это заявлено сегодня, может невольно сделать значительное число граждан нарушителями закона о воинском учете и военной службе при том, что у них к этому не было никакого умысла», — добавил собеседник агентства.
Госдума будет рассматривать во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность вручения повесток не только лично или по почте, но и через «Госуслуги». При этом повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале или по истечении семи дней с даты ее размещения в специальном «реестре повесток». К призывникам, которые не явятся без уважительной причины в течение 20 дней, будут применяться ограничения и санкции.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!