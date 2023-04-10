В тюменском селе объявили карантин

Карантин по бешенству животных начал действовать в селе Шабаново Омутинского района с 11 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) объявлен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Карантин по бешенству животных ввели в селе Шабаново Омутинского района Тюменской области с 11 апреля. В эпидемиологически неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — указано в сообщении инфоцентра.

Под запрет также попали ввоз и вывоз животных определенной категории. Приостановлен отлов диких, восприимчивых к инфекции животных для вывоза в зоопарки.

Ранее агентство писало о том, что 6 апреля карантин по бешенству был введен селе Смирное Казанского района. По данным управления ветеринарии, смертельный вирус был обнаружен в пробах, отобранных у трупа енотовидной собаки.