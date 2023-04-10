10 апреля 2023

В тюменском селе объявили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, въезд запрещен, огонь, карантин, въезд закрыт
Карантин по бешенству животных начал действовать в селе Шабаново Омутинского района с 11 апреля Фото:

В селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) объявлен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Карантин по бешенству животных ввели в селе Шабаново Омутинского района Тюменской области с 11 апреля. В эпидемиологически неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — указано в сообщении инфоцентра.

Под запрет также попали ввоз и вывоз животных определенной категории. Приостановлен отлов диких, восприимчивых к инфекции животных для вывоза в зоопарки.

Ранее агентство писало о том, что 6 апреля карантин по бешенству был введен селе Смирное Казанского района. По данным управления ветеринарии, смертельный вирус был обнаружен в пробах, отобранных у трупа енотовидной собаки.

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В селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) объявлен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Карантин по бешенству животных ввели в селе Шабаново Омутинского района Тюменской области с 11 апреля. В эпидемиологически неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — указано в сообщении инфоцентра. Под запрет также попали ввоз и вывоз животных определенной категории. Приостановлен отлов диких, восприимчивых к инфекции животных для вывоза в зоопарки. Ранее агентство писало о том, что 6 апреля карантин по бешенству был введен селе Смирное Казанского района. По данным управления ветеринарии, смертельный вирус был обнаружен в пробах, отобранных у трупа енотовидной собаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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