В тюменском селе объявили карантин

В селе Шабаново Омутинского района (Тюменская область) объявлен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Карантин по бешенству животных ввели в селе Шабаново Омутинского района Тюменской области с 11 апреля. В эпидемиологически неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — указано в сообщении инфоцентра.
Под запрет также попали ввоз и вывоз животных определенной категории. Приостановлен отлов диких, восприимчивых к инфекции животных для вывоза в зоопарки.
Ранее агентство писало о том, что 6 апреля карантин по бешенству был введен селе Смирное Казанского района. По данным управления ветеринарии, смертельный вирус был обнаружен в пробах, отобранных у трупа енотовидной собаки.
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