05 апреля 2023

В Перми азиатское бистро продают спустя четыре месяца после его открытия

В центре Перми за 1,7 млн рублей продается кафе азиатской кухни Buddha Izakaya
© Служба новостей «URA.RU»
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Фуд-корт «Гастроном» площадка для фуд-стартапов в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, азиатская кухня, китайский суп, рамен, еда
Азиатское бистро открылось в Перми в конце 2022 года Фото:

В Перми продается азиатское бистро Buddha Izakaya, которое открылось в конце 2022 года. Стоимость заведения — 1,7 млн рублей, причина продажи — переезд команды бизнес-проекта в другой город. Соответствующая информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Мы продаем Buddha Izakaya. Нам предложили переезжать в другой город, поближе к морю, и сделать проект там более масштабно. В связи с этим мы приняли решение, что хотим пожить и попробовать себя там. Продается бизнес с уже готовым и рабочим меню», — указал автор объявления.

Он также добавил, что у заведения заключены долгосрочные договоры с поставщиками. Рядом с кафе имеется площадка для размещения летней веранды. Азиатское бистро Buddha Izakaya открылось в Перми в конце ноября 2022 года по адресу ул. Сибирская, 57. Идея проекта принадлежит бывшему шеф-повару ресторана Poke Ramen. Бистро специализируется на блюдах японской кухни. Это хенд-роллы, поке с авторскими соусами и рамен с самодельной лапшой.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу ресторан старейшей в городе сети заведений японской кухни «Япона-Матрена». Речь идет о филиале, расположенном на Шоссе Космонавтов.

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В Перми продается азиатское бистро Buddha Izakaya, которое открылось в конце 2022 года. Стоимость заведения — 1,7 млн рублей, причина продажи — переезд команды бизнес-проекта в другой город. Соответствующая информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Мы продаем Buddha Izakaya. Нам предложили переезжать в другой город, поближе к морю, и сделать проект там более масштабно. В связи с этим мы приняли решение, что хотим пожить и попробовать себя там. Продается бизнес с уже готовым и рабочим меню», — указал автор объявления. Он также добавил, что у заведения заключены долгосрочные договоры с поставщиками. Рядом с кафе имеется площадка для размещения летней веранды. Азиатское бистро Buddha Izakaya открылось в Перми в конце ноября 2022 года по адресу ул. Сибирская, 57. Идея проекта принадлежит бывшему шеф-повару ресторана Poke Ramen. Бистро специализируется на блюдах японской кухни. Это хенд-роллы, поке с авторскими соусами и рамен с самодельной лапшой. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу ресторан старейшей в городе сети заведений японской кухни «Япона-Матрена». Речь идет о филиале, расположенном на Шоссе Космонавтов.
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