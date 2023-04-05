В Перми азиатское бистро продают спустя четыре месяца после его открытия

В центре Перми за 1,7 млн рублей продается кафе азиатской кухни Buddha Izakaya

06 апреля 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Азиатское бистро открылось в Перми в конце 2022 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми продается азиатское бистро Buddha Izakaya, которое открылось в конце 2022 года. Стоимость заведения — 1,7 млн рублей, причина продажи — переезд команды бизнес-проекта в другой город. Соответствующая информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Мы продаем Buddha Izakaya. Нам предложили переезжать в другой город, поближе к морю, и сделать проект там более масштабно. В связи с этим мы приняли решение, что хотим пожить и попробовать себя там. Продается бизнес с уже готовым и рабочим меню», — указал автор объявления. Он также добавил, что у заведения заключены долгосрочные договоры с поставщиками. Рядом с кафе имеется площадка для размещения летней веранды. Азиатское бистро Buddha Izakaya открылось в Перми в конце ноября 2022 года по адресу ул. Сибирская, 57. Идея проекта принадлежит бывшему шеф-повару ресторана Poke Ramen. Бистро специализируется на блюдах японской кухни. Это хенд-роллы, поке с авторскими соусами и рамен с самодельной лапшой. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу ресторан старейшей в городе сети заведений японской кухни «Япона-Матрена». Речь идет о филиале, расположенном на Шоссе Космонавтов.

В Перми продается азиатское бистро Buddha Izakaya, которое открылось в конце 2022 года. Стоимость заведения — 1,7 млн рублей, причина продажи — переезд команды бизнес-проекта в другой город. Соответствующая информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Мы продаем Buddha Izakaya. Нам предложили переезжать в другой город, поближе к морю, и сделать проект там более масштабно. В связи с этим мы приняли решение, что хотим пожить и попробовать себя там. Продается бизнес с уже готовым и рабочим меню», — указал автор объявления. Он также добавил, что у заведения заключены долгосрочные договоры с поставщиками. Рядом с кафе имеется площадка для размещения летней веранды. Азиатское бистро Buddha Izakaya открылось в Перми в конце ноября 2022 года по адресу ул. Сибирская, 57. Идея проекта принадлежит бывшему шеф-повару ресторана Poke Ramen. Бистро специализируется на блюдах японской кухни. Это хенд-роллы, поке с авторскими соусами и рамен с самодельной лапшой. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу ресторан старейшей в городе сети заведений японской кухни «Япона-Матрена». Речь идет о филиале, расположенном на Шоссе Космонавтов.