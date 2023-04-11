В челябинском центре управления регионом сменится руководитель

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Совещание глав ЦУРов УрФО в полпредстве. Екатеринбург, фахрутдинов артур
Артур Фахрутдинов покинет пост руководителя ЦУР Фото:

Новым руководителем Центра управления регионом (ЦУР) в Челябинской области станет Александр Хорин. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР.

«Новым руководителем Центра станет Александр Хорин. Ранее он возглавлял отдел интерактивных проектов управления общественных связей правительства Челябинской области», — говорится в сообщении.

Руководивший ЦУР Артур Фахрутдинов переходит на новую работу. Он должен занять пост заместителя руководителя аппарата губернатора Алексея Текслера. Фахрутдинов руководил ЦУР два с половиной года.

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Новым руководителем Центра управления регионом (ЦУР) в Челябинской области станет Александр Хорин. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР. «Новым руководителем Центра станет Александр Хорин. Ранее он возглавлял отдел интерактивных проектов управления общественных связей правительства Челябинской области», — говорится в сообщении. Руководивший ЦУР Артур Фахрутдинов переходит на новую работу. Он должен занять пост заместителя руководителя аппарата губернатора Алексея Текслера. Фахрутдинов руководил ЦУР два с половиной года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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