В челябинском центре управления регионом сменится руководитель

Артур Фахрутдинов покинет пост руководителя ЦУР
Новым руководителем Центра управления регионом (ЦУР) в Челябинской области станет Александр Хорин. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР.
«Новым руководителем Центра станет Александр Хорин. Ранее он возглавлял отдел интерактивных проектов управления общественных связей правительства Челябинской области», — говорится в сообщении.
Руководивший ЦУР Артур Фахрутдинов переходит на новую работу. Он должен занять пост заместителя руководителя аппарата губернатора Алексея Текслера. Фахрутдинов руководил ЦУР два с половиной года.
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