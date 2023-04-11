В челябинском центре управления регионом сменится руководитель

11 апреля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Артур Фахрутдинов покинет пост руководителя ЦУР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым руководителем Центра управления регионом (ЦУР) в Челябинской области станет Александр Хорин. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР. «Новым руководителем Центра станет Александр Хорин. Ранее он возглавлял отдел интерактивных проектов управления общественных связей правительства Челябинской области», — говорится в сообщении. Руководивший ЦУР Артур Фахрутдинов переходит на новую работу. Он должен занять пост заместителя руководителя аппарата губернатора Алексея Текслера. Фахрутдинов руководил ЦУР два с половиной года.

Новым руководителем Центра управления регионом (ЦУР) в Челябинской области станет Александр Хорин. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР. «Новым руководителем Центра станет Александр Хорин. Ранее он возглавлял отдел интерактивных проектов управления общественных связей правительства Челябинской области», — говорится в сообщении. Руководивший ЦУР Артур Фахрутдинов переходит на новую работу. Он должен занять пост заместителя руководителя аппарата губернатора Алексея Текслера. Фахрутдинов руководил ЦУР два с половиной года.