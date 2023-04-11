Свердловчанам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

HeadHunter: самая высокооплачиваемая вакансия на производстве в Свердловской области — техдиректор

Аналитики составили топ-15 «дорогих» вакансий из сферы производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аналитики HeadHunter составили топ-15 самых высокооплачиваемых вакансий из сферы «производство» в Свердловской области. На первом месте — вакансия технического директора в компании по производству электрооборудования, ему готовы платить 200 тысяч рублей. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU.

Компания «Росэк», являющаяся дистрибьютором в сфере электрооборудования, ищет технического директора. Его главная задача — разработка и реализация технического развития компании, контроль над эффективностью проектных решений и другое. За это в компании готовы платить 200 тысяч рублей. На втором месте самых «дорогих» вакансий — директор по техническому и технологическому развитию в научно-производственном объединении «Карат» — ему готовы платить 150 тысяч рублей до вычета налогов. На третьем месте — вакансия руководителя направления в компании «Техпром», ему обещают от 130 до 180 тысяч рублей на руки.

Также в списке высокооплачиваемых вакансии

токаря (зарплата 128 тысяч рублей) и фрезеровщика (120 тысяч) в ГК «Система»;

инженера-программиста АСУТП в «ЭнергоРостСтрое» (130 тысяч рублей);

токаря в компании «Паритет» (128 тысяч), инженера-электроника (схемотехника) на Уральском приборостроительном заводе (120 тысяч);

ведущего инженера-конструктора в «Машиностроительном холдинге» (120 тысяч рублей на руки);

руководителя конструкторского отдела в ООО «Модуль» (от 120 тысяч), оператора станков с программным управлением на Уральском турбинном заводе (от 120 тысяч);

токаря-карусельщика в ГК «Бизнес Процесс» (от 115 тысяч);

токаря-универсала на 144-й бронетанковом ремонтном заводе (от 60 до 200 тысяч на руки);

оператора станка с ЧПУ в «Консалтинг Групп» (от 112 тысяч);

сервисного инженера в компанию «Ками» (от 110 тысяч рублей).

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что на промышленных предприятиях региона не хватает 15 тысяч человек. HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании, чтобы привлечь сотрудников на заводы. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой.