Челябинец вместо секса получил ограбление квартиры и лишился автомобиля

Девушка, с которой мужчина хотел провести ночь, работала в связке с грабителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска познакомился с девушкой, которую привел домой и планировал заняться с ней сексом, но вместо этого его квартиру обокрали и угнали автомобиль. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, девушка работала в связке с грабителями и к тому же была несовершеннолетней.

«Мужчина познакомился с девушкой, которая не назвала ему настоящий возраст. После свидания они поехали к нему. Пока мужчина был в душе, девушка открыла дверь сообщникам, которые избили мужчину и обчистили квартиру. Все время они говорили ему, что девушка несовершеннолетняя», — рассказал источник.

По данным URA.RU, из квартиры вынесли около 300 тысяч рублей наличными, несколько ноутбуков и мобильных телефонов. Также грабители взяли около 10 бутылок алкоголя, травматический пистолет и ключи от автомобиля, который угнали.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что всех фигурантов ограбления задержали. Против них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Молодые люди водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе главка.