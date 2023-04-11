В Екатеринбурге начинается масштабная обработка от клещей. Список

11 апреля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Обработку планируют провести там, где горожан могут укусить клещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге стартует массовая обработка от клещей мест, где чаще всего отдыхают или бывают горожане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. «Всего специалисты Екатеринбургского лесничества планируют обработать от клещей более 76 гектаров городских парков и скверов, а также прибрежных зон», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, планируют обработать парк 50-летия ВЛКСМ, парк имени Чкалова, Исторический сквер и другие популярные у горожан места. Везде, где планируется обработка ядами, развесят объявления с предупреждениями. В течение двух дней после обработки нельзя ходить по траве, не следует брать вещи с земли, а домашних питомцев стоит купать после прогулки, добавили в администрации. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартует массовая обработка от клещей мест, где чаще всего отдыхают или бывают горожане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. «Всего специалисты Екатеринбургского лесничества планируют обработать от клещей более 76 гектаров городских парков и скверов, а также прибрежных зон», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, планируют обработать парк 50-летия ВЛКСМ, парк имени Чкалова, Исторический сквер и другие популярные у горожан места. Везде, где планируется обработка ядами, развесят объявления с предупреждениями. В течение двух дней после обработки нельзя ходить по траве, не следует брать вещи с земли, а домашних питомцев стоит купать после прогулки, добавили в администрации.