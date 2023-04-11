В Екатеринбурге начинается масштабная обработка от клещей. Список

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Акарицидная (от клещей) обработка территории Успенского кладбища. Челябинск, акарицидная обработка, успенское кладбище, кладбище
Обработку планируют провести там, где горожан могут укусить клещи Фото:

В Екатеринбурге стартует массовая обработка от клещей мест, где чаще всего отдыхают или бывают горожане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«Всего специалисты Екатеринбургского лесничества планируют обработать от клещей более 76 гектаров городских парков и скверов, а также прибрежных зон», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, планируют обработать парк 50-летия ВЛКСМ, парк имени Чкалова, Исторический сквер и другие популярные у горожан места.

Везде, где планируется обработка ядами, развесят объявления с предупреждениями. В течение двух дней после обработки нельзя ходить по траве, не следует брать вещи с земли, а домашних питомцев стоит купать после прогулки, добавили в администрации.

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В Екатеринбурге стартует массовая обработка от клещей мест, где чаще всего отдыхают или бывают горожане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. «Всего специалисты Екатеринбургского лесничества планируют обработать от клещей более 76 гектаров городских парков и скверов, а также прибрежных зон», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, планируют обработать парк 50-летия ВЛКСМ, парк имени Чкалова, Исторический сквер и другие популярные у горожан места. Везде, где планируется обработка ядами, развесят объявления с предупреждениями. В течение двух дней после обработки нельзя ходить по траве, не следует брать вещи с земли, а домашних питомцев стоит купать после прогулки, добавили в администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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