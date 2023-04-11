Врачи спасли сотни свердловчан с помощью вертолета

Число свердловчан, которым из-за тяжелого состояния здоровья понадобилась транспортировка с помощью вертолета, составило 680 человек. Такие данные зафиксированы за 2022 год, передает журналист URA.RU с медицинской выставки, которая началась в Екатеринбурге.
«Всего в 2022 году эвакуировано авиатранспортом 680 пациентов, из них 222 ребенка (в возрасте до года — 66, до месяца — 30). Больше половины пациентов транспортированы в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких — прим.URA.RU)», — гласят данные, которые были размещены на стенде в «ЭКСПО-центре», где проходит выставка «Здравоохранение Урала-2023».
Международная специализированная медицинская выставка стартовала в Екатеринбурге 11 апреля. В мероприятии участвуют компании, производящие медицинскую технику и оборудование.
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