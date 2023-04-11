Мэр Екатеринбурга ответил на громкую отставку фразой из Шекспира

Уволенный гендиректор «Водоканала» Екатеринбурга стал советником нового главы предприятия

Алексей Орлов говорит, что отставка гендиректора «Водоканала» — его решение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Смена гендиректора ключевого екатеринбургского предприятия — ЕМУП «Водоканал» — Евгения Лузгина связана с необходимостью привлекать сторонние финансовые ресурсы, заявил URA.RU мэр Алексей Орлов. Объясняя природу отставки, про которую весь день пишут СМИ и telegram-каналы, он обратился к сонету Уильяма Шекспира.

«Ничто не вечно под Луной. Евгений Геннадьевич [Лузгин] — очень хороший технарь. Cегодня у нас стоят серьезные задачи, проведена большая работа по определению потребности наших застройщиков в системах водоснабжения-водоотведения, эту работу необходимо структурировать, привлекать федеральные ресурсы. Поэтому такое решение [о смене гендиректора] было принято. Мы все-таки два года подряд сдаем более полутора миллионов квадратных метров жилья», — сказал Орлов.

Также он отметил, что с «водой у нас не все хорошо, система „Водоканала“ требует глубокой модернизации». «Поэтому мы сейчас будем делать упор на участие в федеральных программах, на иных вариантах финансирования деятельности „Водоканала“, привлечения средств, в том числе инвестиционных», — сказал Орлов. Лузгин, по его словам, пока будет советником нового гендиректора — депутата Антона Гусева.

Гусев сменил Лузгина утром 11 апреля. По данным агентства, решение Орлову объявил губернатор Евгений Куйвашев — после разговора с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Лузгин в последние месяцы по заданию Орлова зачищал предприятие от людей бизнесмена (Гусев был в очереди на понижение в должности).

В это же время Куйвашев отменил план Орлова по сокращению фракции Кочеткова в гордуме. Все это произошло перед утверждением поправок в Устав города. Отвечая на вопрос, стал ли «Водоканал» предметом расторговки, мэр заявил: «Боже упаси! Это текущая хозяйственная деятельность».