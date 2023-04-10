Главный актив мэрии Екатеринбурга отдали миллиардеру

Ради «Водоканала» он вложился в войну с Тунгусовым и бился с экс-мэром Высокинским

11 апреля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Смена руководства на «Водоканале» происходит на фоне предвыборных расторговок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед голосованием за поправки в Устав Екатеринбурга миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), владеющий фракцией в думе, получил полный контроль над «Водоканалом» — самым финансовоемким активом мэрии. По данным URA.RU, гендиректор Евгений Лузгин, который по заданию мэра Алексея Орлова вытеснял из руководства предприятия людей Кочеткова, уволен. Его место займет близкий к Кочеткову депутат гордумы Антон Гусев — директор по общим вопросам, стоявший в очереди на понижение в должности. «Все произошло вечером 10 [апреля]. Как я понял, претензий у руководства к Лузгину нет. Это политическое решение», — поделился источник в областном правительстве. Смену руководства URA.RU подтвердил собеседник в горадминистрации. На самом предприятии от комментариев пока воздерживаются. Уже долгое время вопрос о судьбе «Водоканала» — один из ключевых в екатеринбургской политике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отставка Лузгина произошла на фоне переговоров о том, какой будет новая гордума (в сентябре выборы). Мэр Алексей Орлов хотел переформатировать орган: убрать из него депутатов, связанных с Кочетковым, и сместить близкого к Кочеткову спикера Игоря Володина. Чтобы сделать это было легче, Орлов решил поменять схему выборов: количество одномандатных округов увеличить с 18 до 25, а «списочные» места сократить с 18 до десяти. Подконтрольные Кочеткову депутаты грозились сорвать важную для Орлова реформу. Торги между ними и мэрией длились несколько недель. Их итогом стала серия встреч, на одной из которых губернатор Евгений Куйвашев озвучил, что «все действующие депутаты будут поддержаны», то есть Кочетков сохранит представительство в городской власти. А 11 апреля гордума проголосует за поправки в Устав. «Голоса депутатов Кочеткова обменяли на должность гендиректора [„Водоканала“]», — уверен источник в администрации. Другой собеседник во власти при этом заявил, что природа кадрового решения может быть сложнее. Александр Высокинский (слева) отказался продавать «Водоканал», а Алексей Орлов (справа) в конце 2022-го инициировал его зачистку Фото: Анна Майорова © URA.RU На выборах 2018 года Кочетков по заданию Куйвашева координировал большую прогубернаторскую коалицию, целью которой было зачистить мэрию от старой городской команды и ее фронтмена Владимира Тунгусова — опального экс-вице-мэра и вице-губернатора, открыто выступившего против шефа и уволенного за два дня до голосования. После победной кампании Кочетков рассчитывал поучаствовать в сделке по продаже «Водоканала». Однако тогдашний мэр Александр Высокинский, назначенный новой гордумой, дал понять, что предприятие останется в собственности города. Это спровоцировало затяжной конфликт между ним и подконтрольными Кочеткову депутатами. В ходе него Кочетков все же смог установить частичный контроль над предприятием: в начале 2019-го в руководство вошел депутат Александр Караваев. Евгения Лузгина — менеджера, за 20 лет прошедшего путь от оператора до начальника Южной аэрационной станции, — назначили гендиректором как раз по его рекомендации. Новость по теме Миллиардер, против которого выступил мэр, сохранится во власти Лузгин был компромиссной фигурой, устроившей и Кочеткова, и Высокинского. После того, как Лузгин начал увольнять людей, связанных с тогдашним первым вице-мэром, экс-гендиректором «Водоканала» Александром Ковальчиком, Высокинский заподозрил, что Лузгин помогает Кочеткову захватить предприятие, и направил к нему проверку УФСБ. Но ангажированность не подтвердилась. Весной 2020-го Кочетков завел в руководство еще двух человек — депутатов Григория Вихарева и как раз Антона Гусева. В то время активно обсуждались слухи, что на «Водоканал» претендует и ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Также в числе потенциальных покупателей (или концессионеров-инвесторов) назывались «Росводоканал» Михаила Фридмана («Альфа-Групп») и связанная с ним компания «Региональные объединенные системы водоканал». Евгений Лузгин (справа) проработал на «Водоканале» больше 20 лет Фото: пресс-служба ЕМУП «Водоканал» Противостояние думы с Высокинским закончилось сменой мэра в декабре 2020-го. Назначенный Куйвашевым Орлов — до этого первый замгубернатора — занял по «Водоканалу» аналогичную позицию: никакой продажи, только концессия на условиях открытого конкурса. В ноябре Орлов продлил Лузгину контракт. Всего на год: хотел посмотреть, как тот поведет себя в новых обстоятельствах. Лузгину поручили вывести «Водоканал» из-под влияния Кочеткова. Параллельно началась большая проверка, инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым. По ее предварительным итогам возбудили два уголовных дела (с неустановленным кругом подозреваемых) и инициировали аудит у директора «Водоканала» по безопасности Вячеслава Воронкова, контролировавшего миллиардные обороты. В марте часть полномочий Воронкова перешла к самому Лузгину и к новому замгендиректора по строительству Сергею Корякину — протеже вице-мэра Рустама Галямова. По слухам, отношения между Лузгиным и Кочетковым испортились в конце 2022-го — когда гендиректор дал понять, что подчиняется собственнику, администрации. Ожидалось, что Караваева, отказавшегося писать заявление по собственному, сократят после его выхода из трехмесячного отпуска (то есть летом), а функционал Гусева и его статус, как и в случае с Воронковым, урежут. В разговоре с URA.RU Гусев заявил, что о своем назначении ничего не слышал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед голосованием за поправки в Устав Екатеринбурга миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), владеющий фракцией в думе, получил полный контроль над «Водоканалом» — самым финансовоемким активом мэрии. По данным URA.RU, гендиректор Евгений Лузгин, который по заданию мэра Алексея Орлова вытеснял из руководства предприятия людей Кочеткова, уволен. Его место займет близкий к Кочеткову депутат гордумы Антон Гусев — директор по общим вопросам, стоявший в очереди на понижение в должности. «Все произошло вечером 10 [апреля]. Как я понял, претензий у руководства к Лузгину нет. Это политическое решение», — поделился источник в областном правительстве. Смену руководства URA.RU подтвердил собеседник в горадминистрации. На самом предприятии от комментариев пока воздерживаются. Отставка Лузгина произошла на фоне переговоров о том, какой будет новая гордума (в сентябре выборы). Мэр Алексей Орлов хотел переформатировать орган: убрать из него депутатов, связанных с Кочетковым, и сместить близкого к Кочеткову спикера Игоря Володина. Чтобы сделать это было легче, Орлов решил поменять схему выборов: количество одномандатных округов увеличить с 18 до 25, а «списочные» места сократить с 18 до десяти. Подконтрольные Кочеткову депутаты грозились сорвать важную для Орлова реформу. Торги между ними и мэрией длились несколько недель. Их итогом стала серия встреч, на одной из которых губернатор Евгений Куйвашев озвучил, что «все действующие депутаты будут поддержаны», то есть Кочетков сохранит представительство в городской власти. А 11 апреля гордума проголосует за поправки в Устав. «Голоса депутатов Кочеткова обменяли на должность гендиректора [„Водоканала“]», — уверен источник в администрации. Другой собеседник во власти при этом заявил, что природа кадрового решения может быть сложнее. На выборах 2018 года Кочетков по заданию Куйвашева координировал большую прогубернаторскую коалицию, целью которой было зачистить мэрию от старой городской команды и ее фронтмена Владимира Тунгусова — опального экс-вице-мэра и вице-губернатора, открыто выступившего против шефа и уволенного за два дня до голосования. После победной кампании Кочетков рассчитывал поучаствовать в сделке по продаже «Водоканала». Однако тогдашний мэр Александр Высокинский, назначенный новой гордумой, дал понять, что предприятие останется в собственности города. Это спровоцировало затяжной конфликт между ним и подконтрольными Кочеткову депутатами. В ходе него Кочетков все же смог установить частичный контроль над предприятием: в начале 2019-го в руководство вошел депутат Александр Караваев. Евгения Лузгина — менеджера, за 20 лет прошедшего путь от оператора до начальника Южной аэрационной станции, — назначили гендиректором как раз по его рекомендации. Лузгин был компромиссной фигурой, устроившей и Кочеткова, и Высокинского. После того, как Лузгин начал увольнять людей, связанных с тогдашним первым вице-мэром, экс-гендиректором «Водоканала» Александром Ковальчиком, Высокинский заподозрил, что Лузгин помогает Кочеткову захватить предприятие, и направил к нему проверку УФСБ. Но ангажированность не подтвердилась. Весной 2020-го Кочетков завел в руководство еще двух человек — депутатов Григория Вихарева и как раз Антона Гусева. В то время активно обсуждались слухи, что на «Водоканал» претендует и ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Также в числе потенциальных покупателей (или концессионеров-инвесторов) назывались «Росводоканал» Михаила Фридмана («Альфа-Групп») и связанная с ним компания «Региональные объединенные системы водоканал». Противостояние думы с Высокинским закончилось сменой мэра в декабре 2020-го. Назначенный Куйвашевым Орлов — до этого первый замгубернатора — занял по «Водоканалу» аналогичную позицию: никакой продажи, только концессия на условиях открытого конкурса. В ноябре Орлов продлил Лузгину контракт. Всего на год: хотел посмотреть, как тот поведет себя в новых обстоятельствах. Лузгину поручили вывести «Водоканал» из-под влияния Кочеткова. Параллельно началась большая проверка, инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым. По ее предварительным итогам возбудили два уголовных дела (с неустановленным кругом подозреваемых) и инициировали аудит у директора «Водоканала» по безопасности Вячеслава Воронкова, контролировавшего миллиардные обороты. В марте часть полномочий Воронкова перешла к самому Лузгину и к новому замгендиректора по строительству Сергею Корякину — протеже вице-мэра Рустама Галямова. По слухам, отношения между Лузгиным и Кочетковым испортились в конце 2022-го — когда гендиректор дал понять, что подчиняется собственнику, администрации. Ожидалось, что Караваева, отказавшегося писать заявление по собственному, сократят после его выхода из трехмесячного отпуска (то есть летом), а функционал Гусева и его статус, как и в случае с Воронковым, урежут. В разговоре с URA.RU Гусев заявил, что о своем назначении ничего не слышал.