Казаки потребовали наказать екатеринбургских иноагентов за дискредитацию армии

Казаки считают, что иноагенты дискредитировали армию (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Казаки обратились к силовикам с просьбой наказать за дискредитацию армии и российской власти екатеринбургское отделение организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована). Соответствующее обращение подписал начальник штаба Оренбургского войскового казачества Егор Кисляков.

«Мною обнаружены статьи с распространением лживой информации, дискредитирующей СВО, ВС РФ и органы власти, опубликованные организацией „Мемориал“», — говорится в обращении. Там приводятся примеры выражений, которые, предположительно, могут быть расценены как дискредитация армии РФ.

Кисляков попросил ведомственные органы провести проверку организации и ее членов. Это связано с тем, что, по мнению казаков, члены «Мемориала» пытаются ввести свердловчан в заблуждение.