Казаки потребовали наказать екатеринбургских иноагентов за дискредитацию армии

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Религия. архив. Пермь, казачий патруль, конный патруль, казаки верхом
Казаки считают, что иноагенты дискредитировали армию (архивное фото) Фото:

Казаки обратились к силовикам с просьбой наказать за дискредитацию армии и российской власти екатеринбургское отделение организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована). Соответствующее обращение подписал начальник штаба Оренбургского войскового казачества Егор Кисляков.

«Мною обнаружены статьи с распространением лживой информации, дискредитирующей СВО, ВС РФ и органы власти, опубликованные организацией „Мемориал“», — говорится в обращении. Там приводятся примеры выражений, которые, предположительно, могут быть расценены как дискредитация армии РФ.

Кисляков попросил ведомственные органы провести проверку организации и ее членов. Это связано с тем, что, по мнению казаков, члены «Мемориала» пытаются ввести свердловчан в заблуждение.

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Казаки обратились к силовикам с просьбой наказать за дискредитацию армии и российской власти екатеринбургское отделение организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована). Соответствующее обращение подписал начальник штаба Оренбургского войскового казачества Егор Кисляков. «Мною обнаружены статьи с распространением лживой информации, дискредитирующей СВО, ВС РФ и органы власти, опубликованные организацией „Мемориал“», — говорится в обращении. Там приводятся примеры выражений, которые, предположительно, могут быть расценены как дискредитация армии РФ. Кисляков попросил ведомственные органы провести проверку организации и ее членов. Это связано с тем, что, по мнению казаков, члены «Мемориала» пытаются ввести свердловчан в заблуждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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