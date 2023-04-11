Из Челябинска после рейда выдворят семь незаконных мигрантов

В Челябинске прошел большой рейд по поиску незаконных мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В результате рейда «Нелегальный мигрант», который провели сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, из региона выдворят семь иностранцев, депортируют отбывшего наказание преступника и запретят въезд 15 гражданам других стран. Итоги работы за сутки сообщили в пресс-службе главка областной полиции.

«Выявлено семь преступлений, связанных с фиктивной постановкой иностранных граждан на миграционный учет, пресечено 96 нарушений в сфере миграции. Судебными органами принято семь решений об административном выдворении иностранных граждан с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — уточнили в пресс-службе полиции региона.

В ведомстве добавили, что при проведении проверочных мероприятий установлены два челябинца, которые незаконно поставили на учет суммарно 13 мигрантов, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Нарушителям миграционного законодательства предстоит выплатить штрафы на общую сумму 140 тысяч рублей.

«Закрыт въезд в Российскую Федерацию 15 мигрантам. Депортирован иностранный гражданин, ранее осужденный за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“), и отбывший наказание в местах лишения свободы», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ и Пограничного управления ФСБ по региону объявили операцию по розыску нелегальных мигрантов. За один день мероприятия проверены крупные рынки, места стихийной торговли, строительные объекты, тепличные хозяйства, хостелы, гостиницы и общежития. Когда нарушения выявляются, иностранцев наказывают в административном порядке и высылают за пределы России.

Обновлено в 22:30

По итоговым данным областной полиции, в результате проведения рейдовых мероприятий будут выдворены из страны восемь незаконных мигрантов. Зафиксировано девять фиктивных постановок на миграционный учет. Всего пресечено 125 нарушений законодательства.