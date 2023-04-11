11 апреля 2023
10 апреля 2023

В Тюмени коттедж с бассейном продают за 1,8 миллионов долларов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории дома также есть искусственное озеро и закрытая беседка Фото:

В Тюмени на продажу выставлен четырехэтажный коттедж с бассейном и сауной за 150 миллионов рублей (около 1,8 миллионов долларов по курсу Центробанка РФ). Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Продается коттедж в хорошем уютном месте „Московский дворик“. Коттедж площадью 1696 квадратных метров расположен на участке 60 соток. Дом из трех этажей и цокольного этажа, есть бассейн, сауна, зона бильярда. Цена — 150 миллионов рублей», — сообщается в объявлении.

По словам продавца, в коттедже выполнен дизайнерский ремонт и установлена система умный дом. Также на территории участка есть теплицы, закрытая беседка с русской печкой и искусственное озеро.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за 80 миллионов рублей продают двухэтажный коттедж. Как сообщил продавец, на улице, где расположен дом, проживают только «солидные» соседи.

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В Тюмени на продажу выставлен четырехэтажный коттедж с бассейном и сауной за 150 миллионов рублей (около 1,8 миллионов долларов по курсу Центробанка РФ). Объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается коттедж в хорошем уютном месте „Московский дворик“. Коттедж площадью 1696 квадратных метров расположен на участке 60 соток. Дом из трех этажей и цокольного этажа, есть бассейн, сауна, зона бильярда. Цена — 150 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. По словам продавца, в коттедже выполнен дизайнерский ремонт и установлена система умный дом. Также на территории участка есть теплицы, закрытая беседка с русской печкой и искусственное озеро. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за 80 миллионов рублей продают двухэтажный коттедж. Как сообщил продавец, на улице, где расположен дом, проживают только «солидные» соседи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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