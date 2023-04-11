На территории дома также есть искусственное озеро и закрытая беседка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени на продажу выставлен четырехэтажный коттедж с бассейном и сауной за 150 миллионов рублей (около 1,8 миллионов долларов по курсу Центробанка РФ). Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Продается коттедж в хорошем уютном месте „Московский дворик“. Коттедж площадью 1696 квадратных метров расположен на участке 60 соток. Дом из трех этажей и цокольного этажа, есть бассейн, сауна, зона бильярда. Цена — 150 миллионов рублей», — сообщается в объявлении.

По словам продавца, в коттедже выполнен дизайнерский ремонт и установлена система умный дом. Также на территории участка есть теплицы, закрытая беседка с русской печкой и искусственное озеро.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за 80 миллионов рублей продают двухэтажный коттедж. Как сообщил продавец, на улице, где расположен дом, проживают только «солидные» соседи.