Тюменским автомеханикам готовы платить 300 тысяч рублей за работу на Дальнем Востоке

12 апреля 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

Автомеханикам оплатят перелет и проживание, а также предоставят обучение за счет компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автомехаников из Тюмени приглашают на работу в Якутию (Дальний Восток). Вакансия опубликована на площадке Avito. За вахту тюменцам готовы платить до 300 тысяч рублей. «Вакансия: автомеханик. Вахта в Якутию, график 60/30. Обязанности: диагностика, слесарный ремонт и техническое обслуживание. Зарплата: 200-300 тысяч рублей», — сообщил работодатель. Организация рассмотрит кандидатов как с опытом работы, так и без него. Сотрудникам оплатят перелет и проживание, а также предоставят обучение за счет компании. Ранее URA.RU писало, что тюменцам предложили заработать на строительстве АЭС в Турции 140 тысяч рублей.

Автомехаников из Тюмени приглашают на работу в Якутию (Дальний Восток). Вакансия опубликована на площадке Avito. За вахту тюменцам готовы платить до 300 тысяч рублей. «Вакансия: автомеханик. Вахта в Якутию, график 60/30. Обязанности: диагностика, слесарный ремонт и техническое обслуживание. Зарплата: 200-300 тысяч рублей», — сообщил работодатель. Организация рассмотрит кандидатов как с опытом работы, так и без него. Сотрудникам оплатят перелет и проживание, а также предоставят обучение за счет компании. Ранее URA.RU писало, что тюменцам предложили заработать на строительстве АЭС в Турции 140 тысяч рублей.