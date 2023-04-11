11 апреля 2023
10 апреля 2023

Тюменским автомеханикам готовы платить 300 тысяч рублей за работу на Дальнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа в автомобильной мастерской. Екатеринбург, автослесарь, ремонт автомобиля, гараж, автомеханик, среднее профессиональное образование
Автомеханикам оплатят перелет и проживание, а также предоставят обучение за счет компании Фото:

Автомехаников из Тюмени приглашают на работу в Якутию (Дальний Восток). Вакансия опубликована на площадке Avito. За вахту тюменцам готовы платить до 300 тысяч рублей.

«Вакансия: автомеханик. Вахта в Якутию, график 60/30. Обязанности: диагностика, слесарный ремонт и техническое обслуживание. Зарплата: 200-300 тысяч рублей», — сообщил работодатель.

Организация рассмотрит кандидатов как с опытом работы, так и без него. Сотрудникам оплатят перелет и проживание, а также предоставят обучение за счет компании. Ранее URA.RU писало, что тюменцам предложили заработать на строительстве АЭС в Турции 140 тысяч рублей.

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Автомехаников из Тюмени приглашают на работу в Якутию (Дальний Восток). Вакансия опубликована на площадке Avito. За вахту тюменцам готовы платить до 300 тысяч рублей. «Вакансия: автомеханик. Вахта в Якутию, график 60/30. Обязанности: диагностика, слесарный ремонт и техническое обслуживание. Зарплата: 200-300 тысяч рублей», — сообщил работодатель. Организация рассмотрит кандидатов как с опытом работы, так и без него. Сотрудникам оплатят перелет и проживание, а также предоставят обучение за счет компании. Ранее URA.RU писало, что тюменцам предложили заработать на строительстве АЭС в Турции 140 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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