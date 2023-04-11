В ХМАО ищут главного инспектора таможни на зарплату грузчика

В Нижневартовске (ХМАО) таможенная служба ищет главного государственного таможенного инспектора с такой же зарплатой, как у грузчика в транспортной компании. Согласно объявлению о вакансии, размещенному на портале «Госслужба», работнику таможни готовы платить до 55 000 рублей.
«Вакансия для замещения вакантной должности по конкурсу в Нижневартовский таможенный пост (Тюменская таможня). Главный государственный таможенный инспектор таможни. Заработная плата от 50 до 55 тысяч рублей», — указано на портале. От кандидатов требуется профильное высшее образование, опыт работы не обязателен. Заявки на конкурс принимаются до 2 мая.
Вакансия грузчика в Нижневартовске, которому готовы платить от 52,9 тысяч рублей, опубликована на сайте «Авито». В обязанностях сотрудника работодатель указал проведение погрузо-разгрузочных работ, расстановка груза согласно планировке склада и поддержание порядка на рабочем месте.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовского района (ХМАО) объявили конкурс на должность начальника управления культуры и спорта. Специалисту с опытом работы от четырех лет готовы предложить зарплату до 191 тысячи рублей.
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