В ХМАО ищут главного инспектора таможни на зарплату грузчика

12 апреля 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

Специалисту готовы платить до 55 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) таможенная служба ищет главного государственного таможенного инспектора с такой же зарплатой, как у грузчика в транспортной компании. Согласно объявлению о вакансии, размещенному на портале «Госслужба», работнику таможни готовы платить до 55 000 рублей. «Вакансия для замещения вакантной должности по конкурсу в Нижневартовский таможенный пост (Тюменская таможня). Главный государственный таможенный инспектор таможни. Заработная плата от 50 до 55 тысяч рублей», — указано на портале. От кандидатов требуется профильное высшее образование, опыт работы не обязателен. Заявки на конкурс принимаются до 2 мая. Вакансия грузчика в Нижневартовске, которому готовы платить от 52,9 тысяч рублей, опубликована на сайте «Авито». В обязанностях сотрудника работодатель указал проведение погрузо-разгрузочных работ, расстановка груза согласно планировке склада и поддержание порядка на рабочем месте. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовского района (ХМАО) объявили конкурс на должность начальника управления культуры и спорта. Специалисту с опытом работы от четырех лет готовы предложить зарплату до 191 тысячи рублей.

В Нижневартовске (ХМАО) таможенная служба ищет главного государственного таможенного инспектора с такой же зарплатой, как у грузчика в транспортной компании. Согласно объявлению о вакансии, размещенному на портале «Госслужба», работнику таможни готовы платить до 55 000 рублей. «Вакансия для замещения вакантной должности по конкурсу в Нижневартовский таможенный пост (Тюменская таможня). Главный государственный таможенный инспектор таможни. Заработная плата от 50 до 55 тысяч рублей», — указано на портале. От кандидатов требуется профильное высшее образование, опыт работы не обязателен. Заявки на конкурс принимаются до 2 мая. Вакансия грузчика в Нижневартовске, которому готовы платить от 52,9 тысяч рублей, опубликована на сайте «Авито». В обязанностях сотрудника работодатель указал проведение погрузо-разгрузочных работ, расстановка груза согласно планировке склада и поддержание порядка на рабочем месте. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовского района (ХМАО) объявили конкурс на должность начальника управления культуры и спорта. Специалисту с опытом работы от четырех лет готовы предложить зарплату до 191 тысячи рублей.