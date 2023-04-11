11 апреля 2023

NYT: секретные документы США содержат планы на случай смерти лидеров России и Украины

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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
В Пентагоне считают, что конфликт между РФ и Украиной будет затяжным, пишет NYT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Секретные документы США, которые попали в широкий доступ из-за утечки, содержат гипотетические сценарии развития конфликта на Украине. В них рассмотрены и наиболее радикальные случаи с возможностью смерти президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Содержание документации Пентагона привели в американской прессе.

«Анализ, проведенный Разведывательным управлением Министерства обороны, описывает всего четыре сценария „дикой карты“ и то, как они могут повлиять на ход конфликта на Украине. Гипотетические сценарии включают смерть президентов Путина и Зеленского», — сообщает газета The New York Times.

В документе также говорится, что конфликт между Россией и Украиной, скорее всего, будет затяжным. Издание уточняет, что сценарный документ создан спецслужбами и помогает военным анализировать возможные исходы событий.

Ранее секретные данные Пентагона утекли в соцсети. Предположительно, данные, содержащиеся в документах, касались ВСУ. В документах, к примеру, оказалась раскрыта информация о нападении Украины на Подмосковье и Минск. По информации Fox News, источник утечки секретных документов американской разведки может находиться в Центральном разведывательном управлении или Агентстве национальной безопасности США.

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Секретные документы США, которые попали в широкий доступ из-за утечки, содержат гипотетические сценарии развития конфликта на Украине. В них рассмотрены и наиболее радикальные случаи с возможностью смерти президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Содержание документации Пентагона привели в американской прессе. «Анализ, проведенный Разведывательным управлением Министерства обороны, описывает всего четыре сценария „дикой карты“ и то, как они могут повлиять на ход конфликта на Украине. Гипотетические сценарии включают смерть президентов Путина и Зеленского», — сообщает газета The New York Times. В документе также говорится, что конфликт между Россией и Украиной, скорее всего, будет затяжным. Издание уточняет, что сценарный документ создан спецслужбами и помогает военным анализировать возможные исходы событий. Ранее секретные данные Пентагона утекли в соцсети. Предположительно, данные, содержащиеся в документах, касались ВСУ. В документах, к примеру, оказалась раскрыта информация о нападении Украины на Подмосковье и Минск. По информации Fox News, источник утечки секретных документов американской разведки может находиться в Центральном разведывательном управлении или Агентстве национальной безопасности США.
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