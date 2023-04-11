Пермякам вернули более 14 млн рублей переплат за коммунальные услуги

12 апреля 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Порядка 11 миллионов рублей были незаконно начислены жителям Березников Фото: Алексей Гущин © URA.RU С начала года более 14 миллионов рублей незаконных переплат за ЖКУ удалось вернуть жителям Пермского края при содействии инспекции госжилнадзора региона. Эта информация опубликована на сайте ведомства. «С января 2023 года жителям Прикамья вернули 14 миллионов 699 тысяч рублей переплат за коммунальные услуги. За первый квартал в инспекцию поступило 3950 обращений. <…> Только по отоплению было выявлено нарушений на сумму более 13 миллионов рублей, при этом более 11 миллионов были незаконно начислены березниковцам», — указано на сайте ИГЖН Пермского края. Ранее в прикамской столице предлагали в несколько раз увеличить административные штрафы за необоснованное завышение тарифов ЖКХ. С такой инициативой выступили депутаты заксобрания Пермского края от партии КПРФ. В апреле в Березниках энергосетевая компания перевела десятки многоквартирных домов из одной категории в другую. Это привело к повышению норматива потребления тепла для жильцов и отразилось на платежках.

С начала года более 14 миллионов рублей незаконных переплат за ЖКУ удалось вернуть жителям Пермского края при содействии инспекции госжилнадзора региона. Эта информация опубликована на сайте ведомства. «С января 2023 года жителям Прикамья вернули 14 миллионов 699 тысяч рублей переплат за коммунальные услуги. За первый квартал в инспекцию поступило 3950 обращений. <…> Только по отоплению было выявлено нарушений на сумму более 13 миллионов рублей, при этом более 11 миллионов были незаконно начислены березниковцам», — указано на сайте ИГЖН Пермского края. Ранее в прикамской столице предлагали в несколько раз увеличить административные штрафы за необоснованное завышение тарифов ЖКХ. С такой инициативой выступили депутаты заксобрания Пермского края от партии КПРФ. В апреле в Березниках энергосетевая компания перевела десятки многоквартирных домов из одной категории в другую. Это привело к повышению норматива потребления тепла для жильцов и отразилось на платежках.