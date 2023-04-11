11 апреля 2023

Уральский завод гражданской авиации попал под санкции Канады

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В санкционный список попали десятки российских предприятий и физлиц Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Находящийся в Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) попал в список санкций, введенных Канадой против российских предприятий. Соответствующая информация размещена на сайте канадского правительства.

«АО „Уральский завод гражданской авиации“», — говорится в списке премьер-министра Канады Джастина Тюрдо, опубликованном на официальном сайте правительства. Кроме завода, в список попали десятки предприятий и физических лиц.

Ранее санкции вводились против других свердловских предприятий. Среди них «Уралкабель», «Микроакустика» и другие. Полпред президента РФ Владимир Якушев призывал поддерживать промышленников.

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Находящийся в Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) попал в список санкций, введенных Канадой против российских предприятий. Соответствующая информация размещена на сайте канадского правительства. «АО „Уральский завод гражданской авиации“», — говорится в списке премьер-министра Канады Джастина Тюрдо, опубликованном на официальном сайте правительства. Кроме завода, в список попали десятки предприятий и физических лиц. Ранее санкции вводились против других свердловских предприятий. Среди них «Уралкабель», «Микроакустика» и другие. Полпред президента РФ Владимир Якушев призывал поддерживать промышленников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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