Уральский завод гражданской авиации попал под санкции Канады

Находящийся в Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) попал в список санкций, введенных Канадой против российских предприятий. Соответствующая информация размещена на сайте канадского правительства.
«АО „Уральский завод гражданской авиации“», — говорится в списке премьер-министра Канады Джастина Тюрдо, опубликованном на официальном сайте правительства. Кроме завода, в список попали десятки предприятий и физических лиц.
Ранее санкции вводились против других свердловских предприятий. Среди них «Уралкабель», «Микроакустика» и другие. Полпред президента РФ Владимир Якушев призывал поддерживать промышленников.
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