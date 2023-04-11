Уральский завод гражданской авиации попал под санкции Канады

12 апреля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

В санкционный список попали десятки российских предприятий и физлиц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Находящийся в Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) попал в список санкций, введенных Канадой против российских предприятий. Соответствующая информация размещена на сайте канадского правительства. «АО „Уральский завод гражданской авиации“», — говорится в списке премьер-министра Канады Джастина Тюрдо, опубликованном на официальном сайте правительства. Кроме завода, в список попали десятки предприятий и физических лиц. Ранее санкции вводились против других свердловских предприятий. Среди них «Уралкабель», «Микроакустика» и другие. Полпред президента РФ Владимир Якушев призывал поддерживать промышленников.

Находящийся в Екатеринбурге Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) попал в список санкций, введенных Канадой против российских предприятий. Соответствующая информация размещена на сайте канадского правительства. «АО „Уральский завод гражданской авиации“», — говорится в списке премьер-министра Канады Джастина Тюрдо, опубликованном на официальном сайте правительства. Кроме завода, в список попали десятки предприятий и физических лиц. Ранее санкции вводились против других свердловских предприятий. Среди них «Уралкабель», «Микроакустика» и другие. Полпред президента РФ Владимир Якушев призывал поддерживать промышленников.