В ХМАО набирают людей на раскопки столицы древнего княжества

12 апреля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

За помощь в раскопках заплатят 45 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Шеркальская археологическая экспедиция набирает людей для раскопок в районе села Шеркалы Октябрьского района (ХМАО). Куратор проекта Анастасия Кимпицкая пояснила, что именно в этом месте пять лет назад был обнаружен центр Кодского княжества — древнего государства хантов. «Древнее поселение рядом с селом Шеркалы нашли в 2018 году, предположительно, там находилась древняя столица Югры — крупный населенный пункт, расположенный на территории более 20 тысяч квадратных метров. В этом году мы будем проводить раскопки на новой площади на окраине городища, еще не изученной археологами», — рассказала Кимпицкая. На археологический проект получен грант губернатора ХМАО, которым предусмотрено участие минимум 20 человек. Организаторы готовы принять в команду всех желающих старше 18 лет, в том числе студентов вузов, молодых специалистов, ученых, которым эта тема интересна. За месяц раскопок работникам заплатят 45 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что госкультохрана ХМАО запретила дочке «Роснефти» работать на останках древнего поселения. Памятник археологии расположен на территории Кондинского месторождения.

Шеркальская археологическая экспедиция набирает людей для раскопок в районе села Шеркалы Октябрьского района (ХМАО). Куратор проекта Анастасия Кимпицкая пояснила, что именно в этом месте пять лет назад был обнаружен центр Кодского княжества — древнего государства хантов. «Древнее поселение рядом с селом Шеркалы нашли в 2018 году, предположительно, там находилась древняя столица Югры — крупный населенный пункт, расположенный на территории более 20 тысяч квадратных метров. В этом году мы будем проводить раскопки на новой площади на окраине городища, еще не изученной археологами», — рассказала Кимпицкая. На археологический проект получен грант губернатора ХМАО, которым предусмотрено участие минимум 20 человек. Организаторы готовы принять в команду всех желающих старше 18 лет, в том числе студентов вузов, молодых специалистов, ученых, которым эта тема интересна. За месяц раскопок работникам заплатят 45 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что госкультохрана ХМАО запретила дочке «Роснефти» работать на останках древнего поселения. Памятник археологии расположен на территории Кондинского месторождения.