Дочке «Роснефти» запретили работать на останках древнего поселения в ХМАО

17 февраля 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Нефтяная компания должна изменить границы добывающих объектов из-за археологических находок Фото: Сергей Русанов © URA.RU Госкультохрана ХМАО провела экспертизу на территории Кондинского месторождения, которое разрабатывает дочернее общество «Роснефти» — «Конданефть». В ведомстве пояснили URA.RU, что для сохранения памятников археологии — «поселение Ломовая 7» и «промысловый объект Ломовая — 8» — проводить на данных участках любые строительные и хозяйственные работы нельзя. «Эксперт посчитал невозможным проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах этих памятников археологии. Обычно при получении такого заключения недропользователи меняют границы своего объекта хозяйственной деятельности, устанавливаются ограждения, информационные знаки в местах, где находятся памятники культурного наследия», — пояснил корреспонденту агентства представитель Госкультохраны ХМАО. Памятники археологии нашли в сентябре 2022 года. На территории поселения Ломовая 7 ученые обнаружили вытянутое двухкамерное сооружение в виде впадины, возраст которого порядка 3000 лет. В границах промыслового объекта Ломовая-8 нашли постройку овальной формы с обваловкой, созданный в тот же период. На территории Кондинского месторождения находятся еще ряд археологических находок, которые не затрагивают области производственной деятельности «Конданефти». «Памятники находятся на территории деятельности нефтедобывающего предприятия, поэтому организации необходимо в дальнейшем разработать проект сохранения объектов культурного археологического наследия», — пояснили в Госкультохране. Акт с результатами проведенной экспертизы выставлен на общественное обсуждение, чтобы заинтересованные стороны и общественность могли выразить свое согласие или возражение. Редакция URA.RU пыталась дозвониться до компании «Конданефть», но на звонок не ответили. На предприятие отправлен запрос, ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьники в ходе археологических раскопок нашли уникальное захоронение ребенка вождя. Рядом с останками обнаружены статусные предметы, что свидетельствует о его высоком положении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госкультохрана ХМАО провела экспертизу на территории Кондинского месторождения, которое разрабатывает дочернее общество «Роснефти» — «Конданефть». В ведомстве пояснили URA.RU, что для сохранения памятников археологии — «поселение Ломовая 7» и «промысловый объект Ломовая — 8» — проводить на данных участках любые строительные и хозяйственные работы нельзя. «Эксперт посчитал невозможным проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах этих памятников археологии. Обычно при получении такого заключения недропользователи меняют границы своего объекта хозяйственной деятельности, устанавливаются ограждения, информационные знаки в местах, где находятся памятники культурного наследия», — пояснил корреспонденту агентства представитель Госкультохраны ХМАО. Памятники археологии нашли в сентябре 2022 года. На территории поселения Ломовая 7 ученые обнаружили вытянутое двухкамерное сооружение в виде впадины, возраст которого порядка 3000 лет. В границах промыслового объекта Ломовая-8 нашли постройку овальной формы с обваловкой, созданный в тот же период. На территории Кондинского месторождения находятся еще ряд археологических находок, которые не затрагивают области производственной деятельности «Конданефти». «Памятники находятся на территории деятельности нефтедобывающего предприятия, поэтому организации необходимо в дальнейшем разработать проект сохранения объектов культурного археологического наследия», — пояснили в Госкультохране. Акт с результатами проведенной экспертизы выставлен на общественное обсуждение, чтобы заинтересованные стороны и общественность могли выразить свое согласие или возражение. Редакция URA.RU пыталась дозвониться до компании «Конданефть», но на звонок не ответили. На предприятие отправлен запрос, ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьники в ходе археологических раскопок нашли уникальное захоронение ребенка вождя. Рядом с останками обнаружены статусные предметы, что свидетельствует о его высоком положении.