11 апреля 2023

У пермячки отобрали иномарку BMW из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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БМВ и Геогриевская лента. Челябинск., bmw, георгиевская лента, бмв, автомобиль
Машину еще можно вернуть, оплатив долг Фото:

Пермские приставы арестовали иномарку пермячки из-за накопившегося у нее долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

«В отделе судебных приставов в отношении пермячки было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности 1,3 млн рублей в пользу кредитной организации. Женщина банку не платила и игнорировала требования сотрудников ведомства о явке на прием. Судебные приставы выяснили, что гражданка является собственницей автомобиля BMW. Имущество было объявлено в розыск», — указано в пресс-релизе.

В итоге приставы обнаружили автомобиль у одного из магазинов. Когда они начали описывать и арестовывать машину, к ним подошел сын должницы, чтобы забрать личные вещи мамы из машины. Сама женщина общаться с сотрудниками службы не пожелала. Сотрудники разъяснили юноше, что автомобиль будет передан на ответственное хранение взыскателю, а у его матери еще есть время, чтобы оплатить долг, после чего автомобиль вернут.

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Пермские приставы арестовали иномарку пермячки из-за накопившегося у нее долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю. «В отделе судебных приставов в отношении пермячки было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности 1,3 млн рублей в пользу кредитной организации. Женщина банку не платила и игнорировала требования сотрудников ведомства о явке на прием. Судебные приставы выяснили, что гражданка является собственницей автомобиля BMW. Имущество было объявлено в розыск», — указано в пресс-релизе. В итоге приставы обнаружили автомобиль у одного из магазинов. Когда они начали описывать и арестовывать машину, к ним подошел сын должницы, чтобы забрать личные вещи мамы из машины. Сама женщина общаться с сотрудниками службы не пожелала. Сотрудники разъяснили юноше, что автомобиль будет передан на ответственное хранение взыскателю, а у его матери еще есть время, чтобы оплатить долг, после чего автомобиль вернут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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