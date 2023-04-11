У пермячки отобрали иномарку BMW из-за долгов

12 апреля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Машину еще можно вернуть, оплатив долг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермские приставы арестовали иномарку пермячки из-за накопившегося у нее долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю. «В отделе судебных приставов в отношении пермячки было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности 1,3 млн рублей в пользу кредитной организации. Женщина банку не платила и игнорировала требования сотрудников ведомства о явке на прием. Судебные приставы выяснили, что гражданка является собственницей автомобиля BMW. Имущество было объявлено в розыск», — указано в пресс-релизе. В итоге приставы обнаружили автомобиль у одного из магазинов. Когда они начали описывать и арестовывать машину, к ним подошел сын должницы, чтобы забрать личные вещи мамы из машины. Сама женщина общаться с сотрудниками службы не пожелала. Сотрудники разъяснили юноше, что автомобиль будет передан на ответственное хранение взыскателю, а у его матери еще есть время, чтобы оплатить долг, после чего автомобиль вернут.

Пермские приставы арестовали иномарку пермячки из-за накопившегося у нее долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю. «В отделе судебных приставов в отношении пермячки было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности 1,3 млн рублей в пользу кредитной организации. Женщина банку не платила и игнорировала требования сотрудников ведомства о явке на прием. Судебные приставы выяснили, что гражданка является собственницей автомобиля BMW. Имущество было объявлено в розыск», — указано в пресс-релизе. В итоге приставы обнаружили автомобиль у одного из магазинов. Когда они начали описывать и арестовывать машину, к ним подошел сын должницы, чтобы забрать личные вещи мамы из машины. Сама женщина общаться с сотрудниками службы не пожелала. Сотрудники разъяснили юноше, что автомобиль будет передан на ответственное хранение взыскателю, а у его матери еще есть время, чтобы оплатить долг, после чего автомобиль вернут.