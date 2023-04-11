11 апреля 2023

Свердловский силовик, пойманный на взятке, избежал колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, патруль дпс, дпс
Силовик помогал водителям грузов нарушать закон Фото:

Суд оштрафовал бывшего инспектора ДПС Верхней Пышмы (Свердловская область) Дениса Кайгородова, который получил взятку за незаконную помощь перевозчикам грузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил Денису Кайгородову наказание в виде штрафа в сумме один млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Экс-силовик избежал колонии, но в течение трех лет не сможет занимать должности на государственной службе. Такое наказание суд избрал, учтя смягчающие обстоятельства.

По версии силовиков, Кайгородов взял 60 тысяч рублей у перевозчика грузов, который просил не привлекать водителей к ответственности. Нарушения были связаны с перевозкой грузов, превышающих максимально допустимый вес.

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Суд оштрафовал бывшего инспектора ДПС Верхней Пышмы (Свердловская область) Дениса Кайгородова, который получил взятку за незаконную помощь перевозчикам грузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Денису Кайгородову наказание в виде штрафа в сумме один млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Экс-силовик избежал колонии, но в течение трех лет не сможет занимать должности на государственной службе. Такое наказание суд избрал, учтя смягчающие обстоятельства. По версии силовиков, Кайгородов взял 60 тысяч рублей у перевозчика грузов, который просил не привлекать водителей к ответственности. Нарушения были связаны с перевозкой грузов, превышающих максимально допустимый вес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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