Свердловский силовик, пойманный на взятке, избежал колонии

Силовик помогал водителям грузов нарушать закон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд оштрафовал бывшего инспектора ДПС Верхней Пышмы (Свердловская область) Дениса Кайгородова, который получил взятку за незаконную помощь перевозчикам грузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил Денису Кайгородову наказание в виде штрафа в сумме один млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Экс-силовик избежал колонии, но в течение трех лет не сможет занимать должности на государственной службе. Такое наказание суд избрал, учтя смягчающие обстоятельства.

По версии силовиков, Кайгородов взял 60 тысяч рублей у перевозчика грузов, который просил не привлекать водителей к ответственности. Нарушения были связаны с перевозкой грузов, превышающих максимально допустимый вес.