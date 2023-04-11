11 апреля 2023

Курганцы пожаловались на разрушенный тротуар возле новой детской поликлиники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы Водного союза. Курган, открытый колодец, ремонтные работы, люк канализации
Горожане пожаловались на открытые люки рядом с детской поликлиникой (архивное фото) Фото:

Жители Кургана пожаловались на разрушенный тротуар и открытые канализационные люки возле новой детской поликлиники в 7-м микрорайоне Заозерного. Жалобу горожане разместили на правительственном сайте «Обратись».

«Когда будет сделан тротуар в 7-м микрорайоне между новой детской поликлиникой и ЖК „Седьмой континент“? До всех этих строек здесь была асфальтированная дорожка, теперь на это месте остались только свалка строительного мусора и перекопанный участок земли. Кроме того здесь стоят открытые канализационные люки, ничем не огороженные. Новая поликлиника на этом фоне очень печально выглядит», — говорится в обращении.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана, чтобы выяснить кто ответственен за ремонт тротуара. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на застройщика из-за разбитой дороги. Жители Заозерного района сообщили агентству о том, что грузовая техника строительной компании разбивает им бордюры во дворе. Горожане отметили, что они им приходилось преграждать дорогу фурам и вызывать полицию.

Курганцы пожаловались на разрушенный тротуар возле новой детской поликлиники
Курганцы пожаловались на разрушенный тротуар возле новой детской поликлиники
Фото:
А также на открытие канализационные люки
А также на открытие канализационные люки
Фото:

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Жители Кургана пожаловались на разрушенный тротуар и открытые канализационные люки возле новой детской поликлиники в 7-м микрорайоне Заозерного. Жалобу горожане разместили на правительственном сайте «Обратись». «Когда будет сделан тротуар в 7-м микрорайоне между новой детской поликлиникой и ЖК „Седьмой континент“? До всех этих строек здесь была асфальтированная дорожка, теперь на это месте остались только свалка строительного мусора и перекопанный участок земли. Кроме того здесь стоят открытые канализационные люки, ничем не огороженные. Новая поликлиника на этом фоне очень печально выглядит», — говорится в обращении. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана, чтобы выяснить кто ответственен за ремонт тротуара. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на застройщика из-за разбитой дороги. Жители Заозерного района сообщили агентству о том, что грузовая техника строительной компании разбивает им бордюры во дворе. Горожане отметили, что они им приходилось преграждать дорогу фурам и вызывать полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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