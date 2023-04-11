Турагенты назвали самые популярные у екатеринбуржцев зарубежные курорты

Anex Tour: екатеринбуржцы выбирают для отдыха за границей Турцию, Казахстан, Абхазию и ОАЭ

По данным аналитиков, екатеринбуржцы предпочитают отдыхать внутри России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Турагенты фиксируют спрос на перелеты из Екатеринбурга в Турцию, Казахстан, Абхазию, ОАЭ и курорты внутри России. Об этом сообщили аналитики турагентства Anex Tour.

«Зафиксирован спрос у туристов на прямые перелеты в Турцию, Казахстан, ОАЭ, Абхазию. Пользуются популярностью стыковые перелеты на Шри-Ланку, Мальдивы, в Таиланд, Танзанию и Египет», — передает данные аналитиков корреспондент URA.RU с пресс-завтрака турагентства.

Там отметили, что особую популярность приобрели полеты внутри России. Чаще всего екатеринбуржцы предпочитают летать в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Москву и на Алтай.