11 апреля 2023

Турагенты назвали самые популярные у екатеринбуржцев зарубежные курорты

Anex Tour: екатеринбуржцы выбирают для отдыха за границей Турцию, Казахстан, Абхазию и ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Внуково. Москва, turkish airlines, авиация, самолет, авиасообщение
По данным аналитиков, екатеринбуржцы предпочитают отдыхать внутри России Фото:

Турагенты фиксируют спрос на перелеты из Екатеринбурга в Турцию, Казахстан, Абхазию, ОАЭ и курорты внутри России. Об этом сообщили аналитики турагентства Anex Tour.

«Зафиксирован спрос у туристов на прямые перелеты в Турцию, Казахстан, ОАЭ, Абхазию. Пользуются популярностью стыковые перелеты на Шри-Ланку, Мальдивы, в Таиланд, Танзанию и Египет», — передает данные аналитиков корреспондент URA.RU с пресс-завтрака турагентства.

Там отметили, что особую популярность приобрели полеты внутри России. Чаще всего екатеринбуржцы предпочитают летать в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Москву и на Алтай.

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Турагенты фиксируют спрос на перелеты из Екатеринбурга в Турцию, Казахстан, Абхазию, ОАЭ и курорты внутри России. Об этом сообщили аналитики турагентства Anex Tour. «Зафиксирован спрос у туристов на прямые перелеты в Турцию, Казахстан, ОАЭ, Абхазию. Пользуются популярностью стыковые перелеты на Шри-Ланку, Мальдивы, в Таиланд, Танзанию и Египет», — передает данные аналитиков корреспондент URA.RU с пресс-завтрака турагентства. Там отметили, что особую популярность приобрели полеты внутри России. Чаще всего екатеринбуржцы предпочитают летать в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Москву и на Алтай.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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