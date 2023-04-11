Жители пермской глубинки решили ухаживать за брошенными памятниками фронтовикам

12 апреля 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

В Гайнах нашлось несколько брошенных памятников фронтовикам Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители поселка Гайны Пермского края решили своими силами ухаживать за брошенными памятниками участников Великой Отечественной войны. На проблему обратил внимание местный совет ветеранов. По данным организации, в районном центре есть несколько памятников, за которыми уже давно никто не следит. Совет ветеранов предложил жителям сообщать о таких могилах, чтобы прибрать их ко Дню Победы. Об этом сообщается на странице газеты «Наше время» в соцсети «ВКонтакте». «Ежегодно мы посещаем кладбище, где похоронены наши родные и близкие, ухаживаем за могилами и убираем территорию вокруг них. А рядом — заброшенные захоронения, в некоторых из них покоятся участники Великой Отечественной войны. Обращаемся к вам с просьбой: сообщить о таких захоронениях до 15 апреля в совет ветеранов с указанием инициалов ушедшего из жизни участника Великой Отечественной войны и примерное нахождение этого места», — пишет издание. Гайнские ветераны отмечают, что «достойные памятники стали бесплатно устанавливать только тем фронтовикам, кто умер после 1993 года». Они предложили выйти с инициативой об установке памятников ветеранам, скончавшимся ранее 1993 года. Сейчас эта инициатива обсуждается.

Жители поселка Гайны Пермского края решили своими силами ухаживать за брошенными памятниками участников Великой Отечественной войны. На проблему обратил внимание местный совет ветеранов. По данным организации, в районном центре есть несколько памятников, за которыми уже давно никто не следит. Совет ветеранов предложил жителям сообщать о таких могилах, чтобы прибрать их ко Дню Победы. Об этом сообщается на странице газеты «Наше время» в соцсети «ВКонтакте». «Ежегодно мы посещаем кладбище, где похоронены наши родные и близкие, ухаживаем за могилами и убираем территорию вокруг них. А рядом — заброшенные захоронения, в некоторых из них покоятся участники Великой Отечественной войны. Обращаемся к вам с просьбой: сообщить о таких захоронениях до 15 апреля в совет ветеранов с указанием инициалов ушедшего из жизни участника Великой Отечественной войны и примерное нахождение этого места», — пишет издание. Гайнские ветераны отмечают, что «достойные памятники стали бесплатно устанавливать только тем фронтовикам, кто умер после 1993 года». Они предложили выйти с инициативой об установке памятников ветеранам, скончавшимся ранее 1993 года. Сейчас эта инициатива обсуждается.