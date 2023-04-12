Британия ввела санкции против Медведчука

Против жены Виктора Медведчука, журналистки Оксаны Марченко и самого экс-депутата Верховной Рады Великобритания ввела санкции. Также ограничения были наложены на детей российского предпринимателя Владимира Евтушенко. Об этом сообщается на государственном сайте Великобритании.
«Великобритания ввела санкции против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко и детей бизнесмена Владимира Евтушенкова», — следует из санкционного списка, который опубликован на сайте. Также санкции были введены против трех компаний: холдинга USM Holdings Limited Primary, Meritservus HC Limited и Hanley Limited.
Против жены Виктора Медведчука, журналистки Оксаны Марченко и самого экс-депутата Верховной Рады Великобритания ввела санкции. Также ограничения были наложены на детей российского предпринимателя Владимира Евтушенко. Об этом сообщается на государственном сайте Великобритании. «Великобритания ввела санкции против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко и детей бизнесмена Владимира Евтушенкова», — следует из санкционного списка, который опубликован на сайте. Также санкции были введены против трех компаний: холдинга USM Holdings Limited Primary, Meritservus HC Limited и Hanley Limited.