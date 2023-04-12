Британия ввела санкции против Медведчука

Медведчук попал под санкции Великобритании Фото: Официальный сайт Президента России

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Против жены Виктора Медведчука, журналистки Оксаны Марченко и самого экс-депутата Верховной Рады Великобритания ввела санкции. Также ограничения были наложены на детей российского предпринимателя Владимира Евтушенко. Об этом сообщается на государственном сайте Великобритании.