11 апреля 2023

Пьяный тюменец изнасиловал несовершеннолетнюю

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Несовершеннолетнюю тюменку изнасиловал пьяный мужчина Фото:

Тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал в спальне несовершеннолетнюю. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что ночью 8 апреля 2023 года Василий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в спальне дома изнасиловал несовершеннолетнюю. В этот же день мужчина был задержан, и ему было предъявлено обвинение», — сказано в публикации пресс-службы.

Свою причастность к преступлению мужчина отрицал. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 7 июня 2023 года.

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Тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал в спальне несовершеннолетнюю. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В ходе предварительного следствия было установлено, что ночью 8 апреля 2023 года Василий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в спальне дома изнасиловал несовершеннолетнюю. В этот же день мужчина был задержан, и ему было предъявлено обвинение», — сказано в публикации пресс-службы. Свою причастность к преступлению мужчина отрицал. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 7 июня 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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