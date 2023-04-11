Пьяный тюменец изнасиловал несовершеннолетнюю

Несовершеннолетнюю тюменку изнасиловал пьяный мужчина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал в спальне несовершеннолетнюю. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что ночью 8 апреля 2023 года Василий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в спальне дома изнасиловал несовершеннолетнюю. В этот же день мужчина был задержан, и ему было предъявлено обвинение», — сказано в публикации пресс-службы.

Свою причастность к преступлению мужчина отрицал. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 7 июня 2023 года.