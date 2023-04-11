Свердловчан предупредили об опасности сбора березового сока

Свердловчанам, собирающим березовый сок, нужно быть осторожными из-за опасности быть укушенными клещами. Соответствующее предупреждение выпустило свердловское управление Роспотребнадзора.
«Каждому любителю этого суперфуда (березового сока — прим. URA.RU) необходимо быть максимально осторожным при выходе в лес, остерегаться клещей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. При этом там уточнили, что березовый сок очень полезен: помогает укреплять иммунитет, борется с токсинами и может принести бодрость.
Чтобы сбор сока был безопасен, свердловчанам посоветовали надевать закрытую одежду, носить шапку или косынку. Не менее важно обрабатывать ткани специальным аэрозолем, отпугивающим клещей.
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