Свердловчан предупредили об опасности сбора березового сока

Роспотребнадзор: свердловчане, собирающие березовый сок, должны остерегаться клещей

12 апреля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре сообщили о пользе березового сока Фото: Сергей Русанов © URA.RU Свердловчанам, собирающим березовый сок, нужно быть осторожными из-за опасности быть укушенными клещами. Соответствующее предупреждение выпустило свердловское управление Роспотребнадзора. «Каждому любителю этого суперфуда (березового сока — прим. URA.RU) необходимо быть максимально осторожным при выходе в лес, остерегаться клещей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. При этом там уточнили, что березовый сок очень полезен: помогает укреплять иммунитет, борется с токсинами и может принести бодрость. Чтобы сбор сока был безопасен, свердловчанам посоветовали надевать закрытую одежду, носить шапку или косынку. Не менее важно обрабатывать ткани специальным аэрозолем, отпугивающим клещей.

Свердловчанам, собирающим березовый сок, нужно быть осторожными из-за опасности быть укушенными клещами. Соответствующее предупреждение выпустило свердловское управление Роспотребнадзора. «Каждому любителю этого суперфуда (березового сока — прим. URA.RU) необходимо быть максимально осторожным при выходе в лес, остерегаться клещей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. При этом там уточнили, что березовый сок очень полезен: помогает укреплять иммунитет, борется с токсинами и может принести бодрость. Чтобы сбор сока был безопасен, свердловчанам посоветовали надевать закрытую одежду, носить шапку или косынку. Не менее важно обрабатывать ткани специальным аэрозолем, отпугивающим клещей.