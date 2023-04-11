11 апреля 2023

Свердловчан предупредили об опасности сбора березового сока

Роспотребнадзор: свердловчане, собирающие березовый сок, должны остерегаться клещей
© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, березовый сок, сбор березового сока
В Роспотребнадзоре сообщили о пользе березового сока Фото:

Свердловчанам, собирающим березовый сок, нужно быть осторожными из-за опасности быть укушенными клещами. Соответствующее предупреждение выпустило свердловское управление Роспотребнадзора.

«Каждому любителю этого суперфуда (березового сока — прим. URA.RU) необходимо быть максимально осторожным при выходе в лес, остерегаться клещей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. При этом там уточнили, что березовый сок очень полезен: помогает укреплять иммунитет, борется с токсинами и может принести бодрость.

Чтобы сбор сока был безопасен, свердловчанам посоветовали надевать закрытую одежду, носить шапку или косынку. Не менее важно обрабатывать ткани специальным аэрозолем, отпугивающим клещей.

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Свердловчанам, собирающим березовый сок, нужно быть осторожными из-за опасности быть укушенными клещами. Соответствующее предупреждение выпустило свердловское управление Роспотребнадзора. «Каждому любителю этого суперфуда (березового сока — прим. URA.RU) необходимо быть максимально осторожным при выходе в лес, остерегаться клещей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. При этом там уточнили, что березовый сок очень полезен: помогает укреплять иммунитет, борется с токсинами и может принести бодрость. Чтобы сбор сока был безопасен, свердловчанам посоветовали надевать закрытую одежду, носить шапку или косынку. Не менее важно обрабатывать ткани специальным аэрозолем, отпугивающим клещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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