11 апреля 2023

В Кургане замгенпрокурор РФ разбирался с нехваткой медработников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , зайцев сергей
Замгенпрокурор РФ разбирался с дефицитом медиков в Кургане Фото:

В Кургане на совещании с участием замгенпрокурора РФ Сергеем Зайцевым обсудили нехватку медицинских кадров. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев совместно с губернатором региона Вадимом Шумковым провел совещание <…> обсуждены проблемы кадрового дефицита в системе здравоохранения», — проинформировали в прокуратуре. По данному вопросу заслушали выступление директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева. Также приняли решение о максимально быстрой установке ФАПов в ряде муниципалитетов области.

На совещании обсуждали темы услуг ЖКХ, предоставления жилья сиротам, мусорной реформы. Кроме этого, замгенпрокурора принял участие в комиссии по предупреждению последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора Зайцев встретился с главой региона Вадимом Шумковым. На встрече обсуждали защиту прав курганцев.

визит замгепрокурора Сергея Зайцева
Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев на совещании в курганском правителсьтве
визит замгепрокурора Сергея Зайцева
Совещание в правительстве провел замгенпрокурора Сергей Зайцев и глава региона Вадим Шумков
визит замгепрокурора Сергея Зайцева
Глава курганского депздрава Алексей Сигидаев выступил с докладом о нехватке медиков

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В Кургане на совещании с участием замгенпрокурора РФ Сергеем Зайцевым обсудили нехватку медицинских кадров. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре. «Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев совместно с губернатором региона Вадимом Шумковым провел совещание <…> обсуждены проблемы кадрового дефицита в системе здравоохранения», — проинформировали в прокуратуре. По данному вопросу заслушали выступление директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева. Также приняли решение о максимально быстрой установке ФАПов в ряде муниципалитетов области. На совещании обсуждали темы услуг ЖКХ, предоставления жилья сиротам, мусорной реформы. Кроме этого, замгенпрокурора принял участие в комиссии по предупреждению последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора Зайцев встретился с главой региона Вадимом Шумковым. На встрече обсуждали защиту прав курганцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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