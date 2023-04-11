Замгенпрокурор РФ разбирался с дефицитом медиков в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане на совещании с участием замгенпрокурора РФ Сергеем Зайцевым обсудили нехватку медицинских кадров. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев совместно с губернатором региона Вадимом Шумковым провел совещание <…> обсуждены проблемы кадрового дефицита в системе здравоохранения», — проинформировали в прокуратуре. По данному вопросу заслушали выступление директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева. Также приняли решение о максимально быстрой установке ФАПов в ряде муниципалитетов области.

На совещании обсуждали темы услуг ЖКХ, предоставления жилья сиротам, мусорной реформы. Кроме этого, замгенпрокурора принял участие в комиссии по предупреждению последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора Зайцев встретился с главой региона Вадимом Шумковым. На встрече обсуждали защиту прав курганцев.

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев на совещании в курганском правителсьтве фото: правительство Курганской области

Совещание в правительстве провел замгенпрокурора Сергей Зайцев и глава региона Вадим Шумков фото: правительство Курганской области