11 апреля 2023

Челябинский депутат Госдумы отметил плюсы закона об электронных повестках. Видео

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Станислав Наумов во время интервью. Москва, наумов станислав
По словам Станислава Наумова, законопроект был разработан в интересах призывников и их семей Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Депутат Госдумы от Челябинской области, зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов перечислил плюсы от принятого накануне законопроекта о создании реестра воинского учета с электронными повестками для граждан. По словам Наумова, депутаты действуют в интересах призывников.

«Положительный опыт работы на платформе „Госуслуги“ подтолкнул нас к тому, чтобы создать такую единую систему данных. Мы при этом исходим из того, что это отвечает, в первую очередь, интересам самого призывника и интересам членов его семьи», — сообщил Наумов. С новой системой призыва, по словам Наумова, отпадет ряд проблем, имеющийся у традиционного способа проведения призыва.

По словам парламентария, старая система была неидеальна. Прошедшая осенью 2022 частичная мобилизация вскрыла множество недостатков. Среди них мобилизация многодетных отцов, отцов детей-инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан.

Законопроект о создании единого реестра военнослужащих был принят депутатами Госдумы 11 апреля сразу в трех чтениях. Теперь электронные повестки будут приходить на портал «Госулуги» и будут приравнены к бумажным. За нарушение военного учета призывнику грозят санкции. Например, он не сможет брать кредиты, управлять автомобилем и выезжать из страны.

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Депутат Госдумы от Челябинской области, зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов перечислил плюсы от принятого накануне законопроекта о создании реестра воинского учета с электронными повестками для граждан. По словам Наумова, депутаты действуют в интересах призывников. «Положительный опыт работы на платформе „Госуслуги“ подтолкнул нас к тому, чтобы создать такую единую систему данных. Мы при этом исходим из того, что это отвечает, в первую очередь, интересам самого призывника и интересам членов его семьи», — сообщил Наумов. С новой системой призыва, по словам Наумова, отпадет ряд проблем, имеющийся у традиционного способа проведения призыва. По словам парламентария, старая система была неидеальна. Прошедшая осенью 2022 частичная мобилизация вскрыла множество недостатков. Среди них мобилизация многодетных отцов, отцов детей-инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан. Законопроект о создании единого реестра военнослужащих был принят депутатами Госдумы 11 апреля сразу в трех чтениях. Теперь электронные повестки будут приходить на портал «Госулуги» и будут приравнены к бумажным. За нарушение военного учета призывнику грозят санкции. Например, он не сможет брать кредиты, управлять автомобилем и выезжать из страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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