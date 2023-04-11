Челябинский депутат Госдумы отметил плюсы закона об электронных повестках. Видео

12 апреля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

По словам Станислава Наумова, законопроект был разработан в интересах призывников и их семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Депутат Госдумы от Челябинской области, зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов перечислил плюсы от принятого накануне законопроекта о создании реестра воинского учета с электронными повестками для граждан. По словам Наумова, депутаты действуют в интересах призывников. «Положительный опыт работы на платформе „Госуслуги“ подтолкнул нас к тому, чтобы создать такую единую систему данных. Мы при этом исходим из того, что это отвечает, в первую очередь, интересам самого призывника и интересам членов его семьи», — сообщил Наумов. С новой системой призыва, по словам Наумова, отпадет ряд проблем, имеющийся у традиционного способа проведения призыва. По словам парламентария, старая система была неидеальна. Прошедшая осенью 2022 частичная мобилизация вскрыла множество недостатков. Среди них мобилизация многодетных отцов, отцов детей-инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан. Законопроект о создании единого реестра военнослужащих был принят депутатами Госдумы 11 апреля сразу в трех чтениях. Теперь электронные повестки будут приходить на портал «Госулуги» и будут приравнены к бумажным. За нарушение военного учета призывнику грозят санкции. Например, он не сможет брать кредиты, управлять автомобилем и выезжать из страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Челябинской области, зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов перечислил плюсы от принятого накануне законопроекта о создании реестра воинского учета с электронными повестками для граждан. По словам Наумова, депутаты действуют в интересах призывников. «Положительный опыт работы на платформе „Госуслуги“ подтолкнул нас к тому, чтобы создать такую единую систему данных. Мы при этом исходим из того, что это отвечает, в первую очередь, интересам самого призывника и интересам членов его семьи», — сообщил Наумов. С новой системой призыва, по словам Наумова, отпадет ряд проблем, имеющийся у традиционного способа проведения призыва. По словам парламентария, старая система была неидеальна. Прошедшая осенью 2022 частичная мобилизация вскрыла множество недостатков. Среди них мобилизация многодетных отцов, отцов детей-инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан. Законопроект о создании единого реестра военнослужащих был принят депутатами Госдумы 11 апреля сразу в трех чтениях. Теперь электронные повестки будут приходить на портал «Госулуги» и будут приравнены к бумажным. За нарушение военного учета призывнику грозят санкции. Например, он не сможет брать кредиты, управлять автомобилем и выезжать из страны.