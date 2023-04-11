Рабочие двух курганских заводов получили травмы на производстве

Курганская трудовая инспекция расследует несчастные случаи на производстве заводов, расположенных в Кургане и Далматово. Об этом сообщается на сайте курганского управления Роструда.
«Государственная инспекция труда в Курганской области приступила к расследованию несчастного случая с работником АО „Курганский завод дорожных машин“, <….> расследует несчастный случай с работником ОАО „Завод Старт“», — рассказали в инспекции. Сотрудники инспекции выясняют обстоятельства и причины несчастных случаев с сотрудниками.
В Кургане мастер ремонтного цеха получил термический ожог лица и тела при коротком замыкании. Мужчина ремонтировал электропитание газовой котельной, когда произошел удар током.
В Далматово слесарь при вальцовке пластин получил переломы пальцев и разрыв сухожилия. Мужчина держал пластины левой рукой, которую затянуло между вальцами.
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