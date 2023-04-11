11 апреля 2023

Рабочие двух курганских заводов получили травмы на производстве

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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, инженер, завод, специалист, цех, печь, производство, стекольная
На двух курганских заводах травмировались рабочие Фото:

Курганская трудовая инспекция расследует несчастные случаи на производстве заводов, расположенных в Кургане и Далматово. Об этом сообщается на сайте курганского управления Роструда.

«Государственная инспекция труда в Курганской области приступила к расследованию несчастного случая с работником АО „Курганский завод дорожных машин“, <….> расследует несчастный случай с работником ОАО „Завод Старт“», — рассказали в инспекции. Сотрудники инспекции выясняют обстоятельства и причины несчастных случаев с сотрудниками.

В Кургане мастер ремонтного цеха получил термический ожог лица и тела при коротком замыкании. Мужчина ремонтировал электропитание газовой котельной, когда произошел удар током.

В Далматово слесарь при вальцовке пластин получил переломы пальцев и разрыв сухожилия. Мужчина держал пластины левой рукой, которую затянуло между вальцами.

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Курганская трудовая инспекция расследует несчастные случаи на производстве заводов, расположенных в Кургане и Далматово. Об этом сообщается на сайте курганского управления Роструда. «Государственная инспекция труда в Курганской области приступила к расследованию несчастного случая с работником АО „Курганский завод дорожных машин“, <….> расследует несчастный случай с работником ОАО „Завод Старт“», — рассказали в инспекции. Сотрудники инспекции выясняют обстоятельства и причины несчастных случаев с сотрудниками. В Кургане мастер ремонтного цеха получил термический ожог лица и тела при коротком замыкании. Мужчина ремонтировал электропитание газовой котельной, когда произошел удар током. В Далматово слесарь при вальцовке пластин получил переломы пальцев и разрыв сухожилия. Мужчина держал пластины левой рукой, которую затянуло между вальцами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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