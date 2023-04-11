11 апреля 2023

В челябинском районе авиамоделист запустил модель космического челнока «Буран». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Макет космического челнока "Буран" у сочинского Медиацентра. Сочи, буран, космический челнок, шатл, сочинский медиацентр
Модель «Бурана» в миниатюре повторил житель Кусы Фото:

Житель Кусы (Челябинская область) Игорь Терентьев запустил в небо модель космического челнока многоразового использования «Буран». Как Терентьев рассказал URA.RU, идею подсказало увлечение высотной съемкой с видеокоптером.

«С 2018 года увлекаюсь съемкой с использованием видеокоптера. В качестве основы модели „Бурана“ использовал готовое шасси дрона. Корпус создал самостоятельно», — рассказал URA.RU Терентьев.

Собеседник URA.RU собирал модель два месяца с февраля. Комплектующие собирал по частям, в том числе самостоятельно подбирал пропеллеры, сервоприводы, двигатель и другие атрибуты. Челнок имеет много возможностей: функции автовзлета и автопосадки, круиз-контроля и другие.

Терентьев провел первый испытательный полет, подав заявку на регистрацию дрона. При полете «Бурана» сам Терентьев находился в очках, позволяющих ему в режиме реального времени смотреть на мир камерами дрона. В руках держал аппаратуру радиоуправления.

В настоящий момент видеооператор разрабатывает учебно-методическую документацию. В следующем учебном году планирует приступить к обучению подростков в центре внешкольной работы «Ровесник» Кусы.

На сборку «Бурана» ушло два месяца
На сборку «Бурана» ушло два месяца
Фото:
Отдельно Игорю Терентьеву пришлось много разбираться в «прошивке» беспилотника
Отдельно Игорю Терентьеву пришлось много разбираться в «прошивке» беспилотника
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Житель Кусы (Челябинская область) Игорь Терентьев запустил в небо модель космического челнока многоразового использования «Буран». Как Терентьев рассказал URA.RU, идею подсказало увлечение высотной съемкой с видеокоптером. «С 2018 года увлекаюсь съемкой с использованием видеокоптера. В качестве основы модели „Бурана“ использовал готовое шасси дрона. Корпус создал самостоятельно», — рассказал URA.RU Терентьев. Собеседник URA.RU собирал модель два месяца с февраля. Комплектующие собирал по частям, в том числе самостоятельно подбирал пропеллеры, сервоприводы, двигатель и другие атрибуты. Челнок имеет много возможностей: функции автовзлета и автопосадки, круиз-контроля и другие. Терентьев провел первый испытательный полет, подав заявку на регистрацию дрона. При полете «Бурана» сам Терентьев находился в очках, позволяющих ему в режиме реального времени смотреть на мир камерами дрона. В руках держал аппаратуру радиоуправления. В настоящий момент видеооператор разрабатывает учебно-методическую документацию. В следующем учебном году планирует приступить к обучению подростков в центре внешкольной работы «Ровесник» Кусы.
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