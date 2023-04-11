В челябинском районе авиамоделист запустил модель космического челнока «Буран». Фото, видео

12 апреля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Модель «Бурана» в миниатюре повторил житель Кусы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Кусы (Челябинская область) Игорь Терентьев запустил в небо модель космического челнока многоразового использования «Буран». Как Терентьев рассказал URA.RU, идею подсказало увлечение высотной съемкой с видеокоптером. «С 2018 года увлекаюсь съемкой с использованием видеокоптера. В качестве основы модели „Бурана“ использовал готовое шасси дрона. Корпус создал самостоятельно», — рассказал URA.RU Терентьев. Собеседник URA.RU собирал модель два месяца с февраля. Комплектующие собирал по частям, в том числе самостоятельно подбирал пропеллеры, сервоприводы, двигатель и другие атрибуты. Челнок имеет много возможностей: функции автовзлета и автопосадки, круиз-контроля и другие. Терентьев провел первый испытательный полет, подав заявку на регистрацию дрона. При полете «Бурана» сам Терентьев находился в очках, позволяющих ему в режиме реального времени смотреть на мир камерами дрона. В руках держал аппаратуру радиоуправления. В настоящий момент видеооператор разрабатывает учебно-методическую документацию. В следующем учебном году планирует приступить к обучению подростков в центре внешкольной работы «Ровесник» Кусы. На сборку «Бурана» ушло два месяца Фото: редакция газеты «Жизнь района» Отдельно Игорю Терентьеву пришлось много разбираться в «прошивке» беспилотника Фото: редакция газеты «Жизнь района»

Житель Кусы (Челябинская область) Игорь Терентьев запустил в небо модель космического челнока многоразового использования «Буран». Как Терентьев рассказал URA.RU, идею подсказало увлечение высотной съемкой с видеокоптером. «С 2018 года увлекаюсь съемкой с использованием видеокоптера. В качестве основы модели „Бурана“ использовал готовое шасси дрона. Корпус создал самостоятельно», — рассказал URA.RU Терентьев. Собеседник URA.RU собирал модель два месяца с февраля. Комплектующие собирал по частям, в том числе самостоятельно подбирал пропеллеры, сервоприводы, двигатель и другие атрибуты. Челнок имеет много возможностей: функции автовзлета и автопосадки, круиз-контроля и другие. Терентьев провел первый испытательный полет, подав заявку на регистрацию дрона. При полете «Бурана» сам Терентьев находился в очках, позволяющих ему в режиме реального времени смотреть на мир камерами дрона. В руках держал аппаратуру радиоуправления. В настоящий момент видеооператор разрабатывает учебно-методическую документацию. В следующем учебном году планирует приступить к обучению подростков в центре внешкольной работы «Ровесник» Кусы.