Житель Кусы (Челябинская область) Игорь Терентьев запустил в небо модель космического челнока многоразового использования «Буран». Как Терентьев рассказал URA.RU, идею подсказало увлечение высотной съемкой с видеокоптером.
«С 2018 года увлекаюсь съемкой с использованием видеокоптера. В качестве основы модели „Бурана“ использовал готовое шасси дрона. Корпус создал самостоятельно», — рассказал URA.RU Терентьев.
Собеседник URA.RU собирал модель два месяца с февраля. Комплектующие собирал по частям, в том числе самостоятельно подбирал пропеллеры, сервоприводы, двигатель и другие атрибуты. Челнок имеет много возможностей: функции автовзлета и автопосадки, круиз-контроля и другие.
Терентьев провел первый испытательный полет, подав заявку на регистрацию дрона. При полете «Бурана» сам Терентьев находился в очках, позволяющих ему в режиме реального времени смотреть на мир камерами дрона. В руках держал аппаратуру радиоуправления.
В настоящий момент видеооператор разрабатывает учебно-методическую документацию. В следующем учебном году планирует приступить к обучению подростков в центре внешкольной работы «Ровесник» Кусы.
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