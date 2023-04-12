Матвиенко назвала главную ошибку при принятии закона об электронных повестках

Матвиенко: создатели закона о реестре военнообязанных не разъяснили гражданам суть нововведений
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Матвиенко считает, что негативная реакция на новый закон вызвана отсутствием разъяснений по нему Фото:
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Призыв — 2023

То, что законодатели популярно не объяснили суть нового закона об электронных повестках, стало их главной ошибкой. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседание верхней палаты парламента.

«Закон вызвал бурную реакцию в интернете. Я внимательно изучила комментарии в сети. Там, в том числе, были и нездоровые ажиотажные высказывания», — заявила она. Трансляция заседание велась на сайте Совфеда.

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Госдума 11 апреля приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Электронные повестки будут приходить в личный кабинет гражданина на «Госуслугах», с этого момента повестка будет считаться врученной. Также закон предполагает ряд ограничений для граждан, которые проигнорируют повестку и не явятся в военкоматы после ее получения.

Совет Федерации 163 голосами «за» принял закон. Против нововведений проголосовала сенатор Людмила Нарусова.

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То, что законодатели популярно не объяснили суть нового закона об электронных повестках, стало их главной ошибкой. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседание верхней палаты парламента. «Закон вызвал бурную реакцию в интернете. Я внимательно изучила комментарии в сети. Там, в том числе, были и нездоровые ажиотажные высказывания», — заявила она. Трансляция заседание велась на сайте Совфеда. Госдума 11 апреля приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Электронные повестки будут приходить в личный кабинет гражданина на «Госуслугах», с этого момента повестка будет считаться врученной. Также закон предполагает ряд ограничений для граждан, которые проигнорируют повестку и не явятся в военкоматы после ее получения. Совет Федерации 163 голосами «за» принял закон. Против нововведений проголосовала сенатор Людмила Нарусова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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