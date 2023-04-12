Матвиенко назвала главную ошибку при принятии закона об электронных повестках

Матвиенко: создатели закона о реестре военнообязанных не разъяснили гражданам суть нововведений

12 апреля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

То, что законодатели популярно не объяснили суть нового закона об электронных повестках, стало их главной ошибкой. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседание верхней палаты парламента. «Закон вызвал бурную реакцию в интернете. Я внимательно изучила комментарии в сети. Там, в том числе, были и нездоровые ажиотажные высказывания», — заявила она. Трансляция заседание велась на сайте Совфеда. Госдума 11 апреля приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Электронные повестки будут приходить в личный кабинет гражданина на «Госуслугах», с этого момента повестка будет считаться врученной. Также закон предполагает ряд ограничений для граждан, которые проигнорируют повестку и не явятся в военкоматы после ее получения. Совет Федерации 163 голосами «за» принял закон. Против нововведений проголосовала сенатор Людмила Нарусова.