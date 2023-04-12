Минцифры: что делать, если есть отсрочка и пришла повестка

Минцифры: обжаловать повестку можно через сайт «Госуслуг»

Обжаловать повестку можно через сайт «Госуслуги», заявил Максут Шадаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

В случае, если гражданин имеет отсрочку от армии и получил повестку, то он может обжаловать ее на Госуслугах. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Если вдруг повестка все же придет, ее можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить свое право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учет и многое другое», — заявил Максут Шадаев в чате IT-отрасли «MIT — Мы ИТ» в Telegram. Такие обращения будут рассматриваться в течение пяти дней.

Шадаев отметил, что обращения будет рассматривать региональная призывная комиссия. Он подчеркнул, что жалование, которое направлено сотрудниками IT-отрасли будет рассматриваться совместно с Минцифры. В случае отказа от рассмотрения россияне могут обратиться в суд. Если гражданин не может прийти в военкомат из-за болезни, то ему будет достаточно сообщить об этом на «Госуслугах».

Ранее Госдума приняла закон о введении электронных повесток. Согласно закону, повестки, которые были отправлены через сайт «Госуслуги» приравниваются к бумажным. В апреле Шадаев отметил, что изменения в законе не связаны со слухами о подготовке к мобилизации, передает RT.