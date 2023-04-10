Картаполов: электронные повестки приравняют к традиционным

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Электронные оповещения будут приравнены к традиционным повесткам, заявил Андрей Картаполов Фото:

Электронные повестки с точки зрения юридического статуса будут приравнены к традиционным. Данные поправки будут рассмотрены 11 апреля. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь одинаковую юридическую силу», — заявил Картаполов в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Госдумы. Он добавил, что данные поправки о едином реестре военнообязанных будут рассмотрены Госдумой РФ 11 апреля.

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Ранее стало известно, что Минобороны России с 1 апреля начнет рассылать оповещения о призыве на военную службу по электронной почте. В случае сбоев в работе электронных сервисов повестки будут доставляться традиционным способом.

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Электронные повестки с точки зрения юридического статуса будут приравнены к традиционным. Данные поправки будут рассмотрены 11 апреля. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь одинаковую юридическую силу», — заявил Картаполов в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Госдумы. Он добавил, что данные поправки о едином реестре военнообязанных будут рассмотрены Госдумой РФ 11 апреля. Ранее стало известно, что Минобороны России с 1 апреля начнет рассылать оповещения о призыве на военную службу по электронной почте. В случае сбоев в работе электронных сервисов повестки будут доставляться традиционным способом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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