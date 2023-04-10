Картаполов: электронные повестки приравняют к традиционным

Электронные повестки с точки зрения юридического статуса будут приравнены к традиционным. Данные поправки будут рассмотрены 11 апреля. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь одинаковую юридическую силу», — заявил Картаполов в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Госдумы. Он добавил, что данные поправки о едином реестре военнообязанных будут рассмотрены Госдумой РФ 11 апреля.
Ранее стало известно, что Минобороны России с 1 апреля начнет рассылать оповещения о призыве на военную службу по электронной почте. В случае сбоев в работе электронных сервисов повестки будут доставляться традиционным способом.
Электронные повестки с точки зрения юридического статуса будут приравнены к традиционным. Данные поправки будут рассмотрены 11 апреля. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь одинаковую юридическую силу», — заявил Картаполов в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Госдумы. Он добавил, что данные поправки о едином реестре военнообязанных будут рассмотрены Госдумой РФ 11 апреля. Ранее стало известно, что Минобороны России с 1 апреля начнет рассылать оповещения о призыве на военную службу по электронной почте. В случае сбоев в работе электронных сервисов повестки будут доставляться традиционным способом.