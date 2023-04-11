Госдума приняла законопроект об электронных повестках в России

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Госдума приняла законопроект об электронных повестках сразу в двух чтениях Фото:
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Призыв — 2023

Госдума РФ приравняла электронные повестки, направленные через сайт «Госуслуги», к полученным призывником под расписку. Соответствующий законопроект был принят сразу в двух чтениях на заседании нижней палаты парламента. Документ также предусматривает ограничение в правах для тех, кто уклонился от призыва.

«Закон принят», — заявили по итогу обсуждения проекта закона. Прямая трансляция велась на сайте «Дума ТВ». За принятие закона проголосовали 394 депутатов. Воздержался один человек.

После получения электронной повестки гражданин будет обязан в течение трех рабочих дней явиться в военкомат для получения бумажной. Если срок истек, то человек обязан самостоятельно прийти в военкомат во время призыва. В случае, если гражданин в установленные сроки не явился в военный комиссариат, он признается уклонистом.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военнообязанные, в том числе срочного, будут получать повестки через сайт «Госуслуги». Он уточнил, что такие повестки будут приравнены к традиционным. Позднее он подчеркнул, что обычные способы выдачи повесток сохранятся.

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Госдума РФ приравняла электронные повестки, направленные через сайт «Госуслуги», к полученным призывником под расписку. Соответствующий законопроект был принят сразу в двух чтениях на заседании нижней палаты парламента. Документ также предусматривает ограничение в правах для тех, кто уклонился от призыва. «Закон принят», — заявили по итогу обсуждения проекта закона. Прямая трансляция велась на сайте «Дума ТВ». За принятие закона проголосовали 394 депутатов. Воздержался один человек. После получения электронной повестки гражданин будет обязан в течение трех рабочих дней явиться в военкомат для получения бумажной. Если срок истек, то человек обязан самостоятельно прийти в военкомат во время призыва. В случае, если гражданин в установленные сроки не явился в военный комиссариат, он признается уклонистом. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военнообязанные, в том числе срочного, будут получать повестки через сайт «Госуслуги». Он уточнил, что такие повестки будут приравнены к традиционным. Позднее он подчеркнул, что обычные способы выдачи повесток сохранятся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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