Госдума приняла законопроект об электронных повестках в России

11 апреля 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Госдума приняла законопроект об электронных повестках сразу в двух чтениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Госдума РФ приравняла электронные повестки, направленные через сайт «Госуслуги», к полученным призывником под расписку. Соответствующий законопроект был принят сразу в двух чтениях на заседании нижней палаты парламента. Документ также предусматривает ограничение в правах для тех, кто уклонился от призыва. «Закон принят», — заявили по итогу обсуждения проекта закона. Прямая трансляция велась на сайте «Дума ТВ». За принятие закона проголосовали 394 депутатов. Воздержался один человек. После получения электронной повестки гражданин будет обязан в течение трех рабочих дней явиться в военкомат для получения бумажной. Если срок истек, то человек обязан самостоятельно прийти в военкомат во время призыва. В случае, если гражданин в установленные сроки не явился в военный комиссариат, он признается уклонистом. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военнообязанные, в том числе срочного, будут получать повестки через сайт «Госуслуги». Он уточнил, что такие повестки будут приравнены к традиционным. Позднее он подчеркнул, что обычные способы выдачи повесток сохранятся. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU

Госдума РФ приравняла электронные повестки, направленные через сайт «Госуслуги», к полученным призывником под расписку. Соответствующий законопроект был принят сразу в двух чтениях на заседании нижней палаты парламента. Документ также предусматривает ограничение в правах для тех, кто уклонился от призыва. «Закон принят», — заявили по итогу обсуждения проекта закона. Прямая трансляция велась на сайте «Дума ТВ». За принятие закона проголосовали 394 депутатов. Воздержался один человек. После получения электронной повестки гражданин будет обязан в течение трех рабочих дней явиться в военкомат для получения бумажной. Если срок истек, то человек обязан самостоятельно прийти в военкомат во время призыва. В случае, если гражданин в установленные сроки не явился в военный комиссариат, он признается уклонистом. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военнообязанные, в том числе срочного, будут получать повестки через сайт «Госуслуги». Он уточнил, что такие повестки будут приравнены к традиционным. Позднее он подчеркнул, что обычные способы выдачи повесток сохранятся.