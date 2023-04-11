11 апреля 2023

В Перми ищут мастеров БДСМ на порновечеринки

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, маска, бдсм
Клубу нужны новые сотрудники и новые локации для вечеринок Фото:

Пермский порноклуб ищет мастеров БДСМ и других сотрудников для своих вечеринок. Это связано с расширением штата.

«Список открытых вакансий появился в telegram-канале тайного сообщества. Организаторам Kinky Party требуются мастера телесных практик (БДСМ, массаж), артисты в стиле бурлеск, сценаристы, дизайнеры, фотографы и видеографы с опытом репортажной съемки, а также волонтеры для работы в тематических зонах», — пишет «Вкурсе.ру», ссылаясь на слова одного из организаторов.

Кроме того, клуб ищет новые локации, где можно было бы проводит такие вечеринки. Место должно быть площадью больше 500 кв метров, с залом, кухней, спа-зоной, комнатами и душевыми. В объявлении руководство клуба о зарплатах не сообщило.

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Пермский порноклуб ищет мастеров БДСМ и других сотрудников для своих вечеринок. Это связано с расширением штата. «Список открытых вакансий появился в telegram-канале тайного сообщества. Организаторам Kinky Party требуются мастера телесных практик (БДСМ, массаж), артисты в стиле бурлеск, сценаристы, дизайнеры, фотографы и видеографы с опытом репортажной съемки, а также волонтеры для работы в тематических зонах», — пишет «Вкурсе.ру», ссылаясь на слова одного из организаторов. Кроме того, клуб ищет новые локации, где можно было бы проводит такие вечеринки. Место должно быть площадью больше 500 кв метров, с залом, кухней, спа-зоной, комнатами и душевыми. В объявлении руководство клуба о зарплатах не сообщило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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