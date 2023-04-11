В Перми ищут мастеров БДСМ на порновечеринки

12 апреля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Клубу нужны новые сотрудники и новые локации для вечеринок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский порноклуб ищет мастеров БДСМ и других сотрудников для своих вечеринок. Это связано с расширением штата. «Список открытых вакансий появился в telegram-канале тайного сообщества. Организаторам Kinky Party требуются мастера телесных практик (БДСМ, массаж), артисты в стиле бурлеск, сценаристы, дизайнеры, фотографы и видеографы с опытом репортажной съемки, а также волонтеры для работы в тематических зонах», — пишет «Вкурсе.ру», ссылаясь на слова одного из организаторов. Кроме того, клуб ищет новые локации, где можно было бы проводит такие вечеринки. Место должно быть площадью больше 500 кв метров, с залом, кухней, спа-зоной, комнатами и душевыми. В объявлении руководство клуба о зарплатах не сообщило.

Пермский порноклуб ищет мастеров БДСМ и других сотрудников для своих вечеринок. Это связано с расширением штата. «Список открытых вакансий появился в telegram-канале тайного сообщества. Организаторам Kinky Party требуются мастера телесных практик (БДСМ, массаж), артисты в стиле бурлеск, сценаристы, дизайнеры, фотографы и видеографы с опытом репортажной съемки, а также волонтеры для работы в тематических зонах», — пишет «Вкурсе.ру», ссылаясь на слова одного из организаторов. Кроме того, клуб ищет новые локации, где можно было бы проводит такие вечеринки. Место должно быть площадью больше 500 кв метров, с залом, кухней, спа-зоной, комнатами и душевыми. В объявлении руководство клуба о зарплатах не сообщило.