В Перми ищут мастеров БДСМ на порновечеринки

Пермский порноклуб ищет мастеров БДСМ и других сотрудников для своих вечеринок. Это связано с расширением штата.
«Список открытых вакансий появился в telegram-канале тайного сообщества. Организаторам Kinky Party требуются мастера телесных практик (БДСМ, массаж), артисты в стиле бурлеск, сценаристы, дизайнеры, фотографы и видеографы с опытом репортажной съемки, а также волонтеры для работы в тематических зонах», — пишет «Вкурсе.ру», ссылаясь на слова одного из организаторов.
Кроме того, клуб ищет новые локации, где можно было бы проводит такие вечеринки. Место должно быть площадью больше 500 кв метров, с залом, кухней, спа-зоной, комнатами и душевыми. В объявлении руководство клуба о зарплатах не сообщило.
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