Екатеринбуржцы раскупили билеты за 48 тысяч рублей на концерт опального рэпера Басты

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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, баста, вакуленко василий
В Екатеринбурге билет на Басту не самый дорогой в России: в Москве предлагают заплатить 280 тысяч рублей Фото:

Рэпер Баста, которого Минкульт РФ проверяет в связи с непатриотичными высказываниями в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой, готов спеть для екатеринбуржцев за 48 тысяч рублей. На данный момент таких дорогостоящих билетов осталось всего лишь семь из 36 штук.

«Правая и левая трибуны — от 2000 до 6000 рублей, танцпол — 3000 рублей. Балконы второго этажа (VIP-столики) — 48 тысяч рублей», — указано на сайте «Яндекс Афиша». Сейчас из 36 самых дорогих билетов осталось лишь семь.

В «МТС Live Холл», где будет выступать артист, пояснили, с чем связана такая высокая стоимость билетов. «Это целый столик на шесть человек стоит 48 тысяч рублей. За эти деньги за одним столом могут сидеть несколько человек. Это VIP-зона, где еще включено и обслуживание», — заявили представители концертной площадки.

Ранее источник telegram-канала SHOT сообщил, что Минкульт РФ проверяет рэпера Басту. В ведомство пришло два заявления с требованием отменить концерт артиста в Ставрополе из-за его непатриотичного высказывания в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой.

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Рэпер Баста, которого Минкульт РФ проверяет в связи с непатриотичными высказываниями в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой, готов спеть для екатеринбуржцев за 48 тысяч рублей. На данный момент таких дорогостоящих билетов осталось всего лишь семь из 36 штук. «Правая и левая трибуны — от 2000 до 6000 рублей, танцпол — 3000 рублей. Балконы второго этажа (VIP-столики) — 48 тысяч рублей», — указано на сайте «Яндекс Афиша». Сейчас из 36 самых дорогих билетов осталось лишь семь. В «МТС Live Холл», где будет выступать артист, пояснили, с чем связана такая высокая стоимость билетов. «Это целый столик на шесть человек стоит 48 тысяч рублей. За эти деньги за одним столом могут сидеть несколько человек. Это VIP-зона, где еще включено и обслуживание», — заявили представители концертной площадки. Ранее источник telegram-канала SHOT сообщил, что Минкульт РФ проверяет рэпера Басту. В ведомство пришло два заявления с требованием отменить концерт артиста в Ставрополе из-за его непатриотичного высказывания в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой.
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