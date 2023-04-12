Екатеринбуржцы раскупили билеты за 48 тысяч рублей на концерт опального рэпера Басты

В Екатеринбурге билет на Басту не самый дорогой в России: в Москве предлагают заплатить 280 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рэпер Баста, которого Минкульт РФ проверяет в связи с непатриотичными высказываниями в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой, готов спеть для екатеринбуржцев за 48 тысяч рублей. На данный момент таких дорогостоящих билетов осталось всего лишь семь из 36 штук.

«Правая и левая трибуны — от 2000 до 6000 рублей, танцпол — 3000 рублей. Балконы второго этажа (VIP-столики) — 48 тысяч рублей», — указано на сайте «Яндекс Афиша». Сейчас из 36 самых дорогих билетов осталось лишь семь.

В «МТС Live Холл», где будет выступать артист, пояснили, с чем связана такая высокая стоимость билетов. «Это целый столик на шесть человек стоит 48 тысяч рублей. За эти деньги за одним столом могут сидеть несколько человек. Это VIP-зона, где еще включено и обслуживание», — заявили представители концертной площадки.

Ранее источник telegram-канала SHOT сообщил, что Минкульт РФ проверяет рэпера Басту. В ведомство пришло два заявления с требованием отменить концерт артиста в Ставрополе из-за его непатриотичного высказывания в интервью блогеру Анастасии Ивлеевой.