Восемь из 15 членов совета депутатов поддерживают отставку мэра Каслей Екатерины Васениной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каслях Челябинской области большинство членов совета депутатов недовольны работой мэра Екатерины Васениной и хочет ее отставки. Информация об этом следует из официального ответа от депутатов на обращение с данной инициативой местной жительницы Валентины И.

«Обратилась в совет депутатов города Касли принять решение об удалении главы Васениной в отставку через их официальную страницу в соцсети „ВКонтакте“. В ответ они прислали письмо, в котором сообщили, что сделать этого пока не могут», — пояснила Валентина И.

В распоряжении URA.RU оказалось письмо от совета депутатов Каслей. Из него следует, что представительный орган, то есть совет депутатов, может принять решение об отставке градоначальника только с поддержкой две трети депутатов.

«Согласно ч. 8 ст. 74.1 Федерального закона №131-ФЗ, совет депутатов может удалить главу в отставку. Но для этого нужно, чтобы инициативу поддержало две трети депутатов. Сейчас отставку поддерживают восемь депутатов из 15, этого недостаточно», — следует из письма совета.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с главой Каслей Васениной. На звонок никто не ответил. Дозвониться до председателя совета депутатов Николая Глухова также не удалось.