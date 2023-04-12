Свердловский гинеколог, изнасиловавший ребенка во время УЗИ, рвется на свободу

Свердловский суд не стал смягчать наказание гинекологу, изнасиловавшему девочку во время УЗИ

Гинеколог был отправлен в колонию на 8,5 года (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший гинеколог из Туринска (Свердловская область) Койчубай Холбаев, отправленный в колонию за изнасилование 16-летней пациентки во время УЗИ, попытался смягчить свое наказание, но получил отказ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«В суде первой инстанции рассматривался материал о замене срока Холбаева более мягким видом наказания. Там подсудимому отказали, и Свердловский областной суд утвердил это решение», — сообщили в пресс-службе.

Холбаев в 2013 году вошел в доверие к своей 16-летней пациентке и изнасиловал ее во время УЗИ, на которе она пришла после выкидыша. Следователи установили, что в течение года перед этим он принял несколько пациенток, которые не платили за прием. Холбаев был отправлен в колонию строго режима на 8,5 года. Жена врача после приговора убеждала журналистов, что Холбаев хороший специалист, отец четверых детей, и он не мог совершить такое преступление.