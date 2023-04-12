Жительница Перми пытается взыскать с магазина «Магнит» полмиллиона рублей

Женщина сломала руку, выходя из магазина Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми местная жительница подала в суд на магазин сети «Магнит». Она требует от него 500 тысяч рублей в качестве компенсации за сломанную руку, сообщили в суде.

«Женщина указала, что в конце декабря 2022 года в дневное время она при выходе из магазина „Магнит“ упала из-за образовавшегося гололеда, вследствие чего получила перелом руки», — поясняется на сайте Орджоникидзевского районного суда Перми. В этом она винит руководство магазина.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермячка, сломавшая руку при похожих обстоятельствах, хотела взыскать 500 рублей материального ущерба. В итоге, по решению суда она получила 70 тысяч.