Губернатор Артюхов вручил паспорта участникам «Движения первых»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил первые паспорта участникам «Движения первых»

Подростки из ямальского отделения «Движения первых» получили паспорта 12 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День космонавтики, 12 апреля, в Салехарде и Ноябрьске впервые в торжественной обстановке вручили паспорта в брендированных обложках участникам российского движения детей и молодежи «Движение первых». Как сообщается на сайте окружного правительства, в мероприятии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Сегодня очень важный день для нашей страны — 62 года назад в космос вышел первый человек — Юрий Алексеевич Гагарин. Символично, что в этот день вы получаете свой главный документ, с которым будете идти по жизни. Вас объединило „Движение первых“, значит, у каждого из вас есть тяга к участию в жизни страны, региона, своего города и школы», — сказал губернатор, обращаясь к юным гражданам со словами напутствия.

Глава региона выразил надежду, что ребята смогут поучаствовать во всех направлениях, которые будут реализованы организацией. Дмитрий Артюхов пожелал подросткам состояться как профессионалы и граждане.

На сегодняшний день На Ямале открыто 184 первичных отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Они работают в молодежных центрах, школах, учреждениях культуры и спорта. К 1 сентября в 116 школах региона обустроят креативные пространства для участников.