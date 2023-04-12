Американский журналист уличил Зеленского в присвоении 400 млн долларов

12 апреля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

США призывают Зеленского бороться с коррупцией, но продолжают вливать средства в украинскую армию Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение присвоили не менее 400 млн долларов, которые США передала Украине на закупку дизельного топлива, необходимого для военной техники. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, автор расследования взрыва на «Северных потоках». «По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления, в прошлом году было присвоено как минимум 400 миллионов долларов. Правительство Украины во главе с Зеленским использует средства американских налогоплательщиков, чтобы дорого заплатить за жизненно необходимое дизельное топливо», — пишет Херш в статье , посвященной коррупции на Украине, на платформе SubStack. Кроме того, по данным Херша, украинские министерства создают подставные компании для заключения экспортных контрактов на оружие и боеприпасы с частными торговцами оружием по всему миру. «Все они обеспечивают откаты. Одни компании находятся в Польше и Чехии, … другие существуют в Персидском заливе и Израиле», — пишет Херш. По словам Херша, высокопоставленных генералов и чиновников в Киеве возмущает жадность Зеленского: он забирал большую долю снятых денег, чем доставалось генералам. Борьба с коррупцией является одним из условий вступления в Евросоюз. Украина является кандидатом на вступление в ЕС с лета 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение присвоили не менее 400 млн долларов, которые США передала Украине на закупку дизельного топлива, необходимого для военной техники. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, автор расследования взрыва на «Северных потоках». «По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления, в прошлом году было присвоено как минимум 400 миллионов долларов. Правительство Украины во главе с Зеленским использует средства американских налогоплательщиков, чтобы дорого заплатить за жизненно необходимое дизельное топливо», — пишет Херш в статье, посвященной коррупции на Украине, на платформе SubStack. Кроме того, по данным Херша, украинские министерства создают подставные компании для заключения экспортных контрактов на оружие и боеприпасы с частными торговцами оружием по всему миру. «Все они обеспечивают откаты. Одни компании находятся в Польше и Чехии, … другие существуют в Персидском заливе и Израиле», — пишет Херш. По словам Херша, высокопоставленных генералов и чиновников в Киеве возмущает жадность Зеленского: он забирал большую долю снятых денег, чем доставалось генералам. Борьба с коррупцией является одним из условий вступления в Евросоюз. Украина является кандидатом на вступление в ЕС с лета 2022 года.